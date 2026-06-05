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Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει τρελό γέλιο στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Viral η τούμπα ρεπόρτερ σε συνέντευξη Τύπου της Προέδρου Κλαούδια Σέινμπαουμ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Μουντιάλ του 2026, η πρόεδρος πέταξε μια μπάλα προς τους παρευρισκόμενους με μία ρεπόρτερ να προσπαθεί να την πιάσει. Δεν στάθηκε όμως τόσο τυχερή, γιατί έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος.

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Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί, βλέπουμε την Κλαούντια Σέινμπαουμ να πλησιάζει αμέσως τη δημοσιογράφο για να τη βοηθήσει να σηκωθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ρεπόρτερ δεν υπέστη τραυματισμούς.

Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι ιστορικό για το Μεξικό, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα που διοργανώνει τρία Παγκόσμια Κύπελλα Ανδρών, μετά τις διοργανώσεις του 1970 και του 1986. Ο εναρκτήριος αγώνας μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής θα διεξαχθεί στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού (Estadio Ciudad de México).