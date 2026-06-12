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Πολλοί γονείς αναμένεται να ταυτιστούν με το χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στο viral βίντεο, ο αγαπημένος σεφ παρουσιάζει με κωμικό τρόπο μια καθημερινή πραγματικότητα που γνωρίζουν καλά όσοι μεγαλώνουν μικρά παιδιά. Με τη λεζάντα «POV: Πώς μας βλέπουν τα παιδιά μας τη στιγμή που καθόμαστε στον καναπέ!», ο Άκης Πετρετζίκης εμφανίζεται, μέσω ευρηματικού μοντάζ, να μεταμορφώνεται σε διάφορα παιδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, όπως τσουλήθρα, τραμπολίνο και φουσκωτό πάρκο.

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Με αυτόν τον χιουμοριστικό τρόπο αποτυπώνει το πώς βιώνουν πολλοί γονείς την καθημερινότητα στο σπίτι, καθώς ακόμη και οι στιγμές ξεκούρασης συχνά μετατρέπονται σε ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά τους.

Στην περιγραφή της ανάρτησης ο σεφ απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους γράφοντας: «Μαμάδες και μπαμπάδες, για πείτε, ταυτιστήκατε;».

Το βίντεο συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια, με πολλούς γονείς να δηλώνουν ότι βλέπουν τον εαυτό τους μεσα από τις ξεκαρδιστικές σκηνές.

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν στην ανάρτηση ήταν και γνωστοί γονείς της ελληνικής showbiz, όπως ο Σάκης Τανιμανίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Ευτύχης Μπλέτσας, οι οποίοι έδειξαν να συμφωνούν απόλυτα με το μήνυμα του βίντεο.