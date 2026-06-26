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Ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok έχει κερδίσει χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, με πρωταγωνιστή έναν σκύλο που κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αγαπημένο του σνακ.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, ο τετράποδος φίλος της προσπαθεί με κάθε τρόπο να φτάσει ένα κομμάτι τυρί που έχει πέσει μέσα στην ειδική τρύπα ενός ξύλινου τραπεζιού. Με τη μουσούδα και τη γλώσσα του επιχειρεί ξανά και ξανά να το βγάλει, χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια.

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Η επιμονή του αλλά και οι αστείες κινήσεις του έχουν διασκεδάσει τους χρήστες του TikTok, με το βίντεο να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η δημιουργός έγραψε χαρακτηριστικά: «Cheese tax is serious business», κάνοντας αναφορά στο δημοφιλές trend “Cheese Tax”, σύμφωνα με το οποίο οι σκύλοι… δικαιούνται πάντα ένα μικρό κομμάτι τυρί όταν ο ιδιοκτήτης τους τρώει.