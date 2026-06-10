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Νέα εμφάνιση αρκούδας μέσα σε αυλή σπιτιού στον νομό Κοζάνης, αυτή τη φορά στο χωριό Πλατανιά Βοΐου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού να καταγράφουν την μεγαλόσωμη αρκούδα σε βίντεο να βολτάρει ατάραχη μέσα στην αυλή του σπιτιού τους.

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Σε δεύτερο βίντεο, φαίνεται να ανεβαίνει σε δέντρο και να τρώει κεράσια.

Το εν λόγω συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά με αρκούδες στην περιοχή, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι αρχές κάνουν λόγο για αύξηση του πληθυσμού της αρκούδας σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Πηγή: ertnews