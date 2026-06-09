Στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας δείχνει μια άγρια αρκούδα να τρέχει δίπλα από περαστικούς σε κατοικημένη περιοχή της Ουτσουνομίγια, στην περιφέρεια Τοτσίγκι της Ιαπωνίας, στις 7 Ιουνίου 2026 - Reuters

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Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Ουτσουνομίγια της Ιαπωνίας, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο, μετά την εμφάνιση αρκούδας για πρώτη φορά στα όρια του δήμου, σύμφωνα με τον Guardian. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν και τα 94 δημοτικά και γυμνάσια της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 500.000 κατοίκους.

Η μεσαίου μεγέθους μαύρη αρκούδα, μήκους περίπου ενός μέτρου, εντοπίστηκε αρχικά κοντά σε πάρκο το Σάββατο και στη συνέχεια καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να τρέχει στο κέντρο της πόλης, όπου μάλιστα «συναντήθηκε» με δύο νεαρούς άνδρες. Τις επόμενες ώρες εμφανίστηκε σε κατοικημένες περιοχές και αργότερα σε βιομηχανική ζώνη.

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Unfamiliar scene from Japan… 😳🐻



A bear breaks into an industrial facility in Fukushima and raises confusion within production lines pic.twitter.com/WxlPzs3MwD — Vidsodd (@vidsodd) June 7, 2026

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση, να κλειδώνουν πόρτες και παράθυρα και να μην πλησιάζουν το ζώο σε περίπτωση που το συναντήσουν. Παράλληλα, αστυνομία και κυνηγοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι εμφανίσεις αρκούδων στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με περίπου 50.000 καταγεγραμμένες θεάσεις μέσα στο 2025 και αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων σε ανθρώπους.

Ενώ σπάνια εμφανίζονται σε τόσο κοντινή απόσταση από το Τόκιο, τον περασμένο μήνα ένας Ρώσος πεζοπόρος τραυματίστηκε από αρκούδα στην περιοχή Οκουτάμα, στα δυτικά της μητροπολιτικής περιοχής της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Φουκουσίμα, αρκούδα που είχε επιτεθεί σε τέσσερα άτομα εισέβαλε στα γραφεία εταιρείας, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο, πριν καταλήξει σε εργοστάσιο. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ζώο κατάφερε να διαφύγει ανοίγοντας παράθυρο από το εσωτερικό του κτιρίου.

(Με πληροφορίες από Guardian)