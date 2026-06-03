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Με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Τρίτης δύο κτηνοτρόφοι στο Λιβαδερό Σερβίων στην Κοζάνη, όταν διαπίστωσαν τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε αρκούδα η οποία εισέβαλε στην κτηνοτροφική τους μονάδα.

Αρκούδα ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα

Όπως μεταδίδει το kozanimedia.gr, η άγρια επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας. Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 15 νεκρά αιγοπρόβατα, καθώς και αρκετά ακόμη που φέρουν βαριά τραύματα, ενώ οι εγκαταστάσεις της μονάδας έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί από το πέρασμα του άγριου ζώου.

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Οι πληγέντες παραγωγοί επικοινώνησαν αμέσως με τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να αναφέρει το συμβάν, και κλιμάκιο του οργανισμού αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα, Τετάρτη, την περιοχή του Λιβαδερού για να προχωρήσει στην επίσημη καταγραφή των ζημιών.

Πηγή φωτογραφιών: kozanimedia.gr