Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρτικής εξέτασης για το εάν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εάν υπάρχει περίπτωση άρρωστα ζώα να πέρασαν στη αγροτοδιατροφική αλυσίδα , ζήτησε από τους εισαγγελείς πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κ. Λαμ. Τσιόγκας.

Σημειώνεται, ότι η εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έξαρσης του κρουσμάτων πανελλαδικά και με ορατό το ενδεχόμενο lock down στην κτηνοτροφία της χώρας.

Γρεβενά: Κρούσματα και σε 2η κτηνοτροφική μονάδα

Στα Γρεβενά, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης για τη θανάτωση επτακοσίων προβάτων, καθώς κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Πτελέα.

H θανάτωση των ζώων, πρόβατα, ως επί το πλείστον, και ένας μικρός αριθμός κατσικιών, θα πάρει λίγο χρόνο και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και λόγω αστάθμητων καιρικών συνθηκών, καθώς θα πρέπει να γίνει μία τάφρος στην περιοχή και με τις βροχές κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο.

Φάρσαλα: «Το lockdown θα είναι το τέλος μας» λένε οι κτηνοτρόφοι

Στα Φάρσαλα, oι κτηνοτρόφοι είναι κάθετα αντίθετοι σε ένα πιθανό lockdown και ζητούν άλλη λύση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με εμβολιασμό ή με όποιον άλλο τρόπο για να μπορέσουν να σώσουν τα κοπάδια τους. Όπως υποστηρίζουν, κάτι τέτοιο θα σημάνει το τέλος της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς θα έχει επιπτώσεις τόσο στη διάθεση του γάλακτος, δηλαδή δεν θα μπορούν ούτε να το ρίξουν κάτω, λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστίμων, ούτε να μην αρμέξουν τα ζώα, γιατί θα πάθουν μαστίτιδα, όσο και στη μεταφορά των ζωοτροφών.