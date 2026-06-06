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Εθελοντές ομάδας έρευνας και διάσωσης στην Ιαπωνία εντόπισαν τη σορό ενός φοιτητή του Πανεπιστημίου Auburn που αγνοούνταν κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, σηματοδοτώντας το τραγικό τέλος μιας αγωνιώδους πολυήμερης αναζήτησης στα δασωμένα βουνά της περιοχής.

Ο Τζέιμς «Γουέστον» Χίγκινμποθαμ, 20 ετών, βρέθηκε νεκρός το Σάββατο έξω από το Κιότο, ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη που μοιράζεται την είδηση ότι ο Γουέστον βρέθηκε νεκρός από μια εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης σε ορεινή περιοχή έξω από το Κιότο. Η θλίψη που νιώθουμε δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια», έγραψε η οικογένεια.

Ο Γουέστον, λάτρης της φύσης, εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου αφού άφησε τους γονείς και τον αδελφό του για να εξερευνήσει μόνος του το Κιότο. Είχε προηγηθεί διαφωνία με τη μητέρα του σχετικά με τη χρήση του ChatGPT — και τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης — για την οργάνωση του ταξιδιού τους.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Life360 για να παρακολουθούν την τοποθεσία του, οι γονείς του είδαν ότι ο Γουέστον επιβιβάστηκε σε τρένο και επισκέφθηκε αρκετά καταστήματα. Του έστειλαν μήνυμα για να τον ρωτήσουν πού πήγαινε, και λίγο αργότερα η κοινοποίηση της τοποθεσίας του απενεργοποιήθηκε, κάτι που, σύμφωνα με τη μητέρα του, δεν ήταν καθόλου χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του.

Ο Γουέστον εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε βίντεο από κάμερα CCTV να περπατά μόνος του στην περιοχή Γιαμασίνα της πόλης, σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε σε διαδρομή πεζοπορίας στο κοντινό δάσος.

Λόγω της θέσης της κάμερας κοντά στη διαδρομή και της αγάπης του Γουέστον για την πεζοπορία, η αστυνομία αποφάσισε στις 2 Ιουνίου να ερευνήσει το δάσος, αλλά εμποδίστηκε από μια καταιγίδα που έφερε άνεμο και δυνατή βροχή στην περιοχή εκείνο το βράδυ.

Οι αρχές εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια του Γουέστον κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, σε περίπτωση που βρισκόταν στα βουνά εκείνη τη στιγμή.

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Η 72ωρη αστυνομική έρευνα στην πυκνόδαση περιοχή προς την οποία εθεάθη για τελευταία φορά ο Γουέστον να κατευθύνεται ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με την οικογένεια. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, μονάδες με σκύλους ανίχνευσης και ελικόπτερα.

Το Σάββατο, οι Χίγκινμποθαμ ξεκίνησαν τις δικές τους προσπάθειες αναζήτησης, με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής και μιας μισθωμένης ομάδας έρευνας και διάσωσης, εστιάζοντας σε περιοχές των δασών της Yamashina που η αστυνομία δεν είχε ερευνήσει, σύμφωνα με την οικογένεια.

Μετά την εύρεση της σορού του Γουέστον, η οικογένεια ευχαρίστησε όλους όσους μοιράστηκαν την ιστορία τους και βοήθησαν στην αναζήτηση.

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«Η αμέριστη καλοσύνη και υποστήριξη που μας δείξατε μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τις πιο σκοτεινές μέρες της ζωής μας», έγραψε η οικογένεια. «Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις, τις προσευχές και την υποστήριξή σας. Τις χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ. Θα σε αγαπάμε πάντα, Γουέστον.»