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Η συσκευή διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία δεκαπέντε βαθμών Κελσίου διοχετεύοντας ψυχρό αέρα στα σημεία του σώματος για την ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του χρήστη.

Ο θάλαμος διαθέτει τροχούς για εύκολη μετακίνηση σε χώρους εργασίας και καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιματιστικά συστήματα.

Ένας αυτόματος χρονοδιακόπτης διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής μετά από είκοσι λεπτά χρήσης προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ψύξη του ανθρώπινου σώματος.

Το προϊόν διατίθεται στην ιαπωνική αγορά μέσω διανομέων βιομηχανικού εξοπλισμού με στόχο τη χρήση του σε δημόσιους και επαγγελματικούς χώρους υψηλής ζέστης.

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Η Ιαπωνία παρουσίασε μια ασυνήθιστη λύση για την αντιμετώπιση των ακραίων καλοκαιρινών θερμοκρασιών. Ονομάζεται «Do Hiemon Box» και πρόκειται για έναν θάλαμο ψύξης για ένα άτομο που μοιάζει με ένα γιγαντιαίο ψυγείο, αλλά αντί να αποθηκεύει τρόφιμα ή ποτά, έχει σχεδιαστεί για να δροσίζει γρήγορα τους ανθρώπους.

Αναπτύχθηκε ως απάντηση στην αύξηση της θερμοκρασίας. Το «Do Hiemon Box» αναπτύχθηκε από την ιαπωνική εταιρεία SDRS, κατασκευάστρια ψυκτικών συστημάτων και αυτόματων πωλητών. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι χρήστες αρχίζουν να αισθάνονται αισθητή δροσιά μέσα σε πέντε λεπτά, ενώ η παραμονή περίπου 10 λεπτών στο εσωτερικό του μπορεί να συμβάλει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

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Λειτουργεί με περίπου το μισό ηλεκτρικό ρεύμα που απαιτεί ένα συμβατικό κλιματιστικό, δεν απαιτεί εγκατάσταση και είναι εξοπλισμένο με τροχούς, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα μεταξύ διαφορετικών χώρων εργασίας. Το «Do Hiemon Box» διατίθεται επί του παρόντος μέσω διανομέων βιομηχανικού εξοπλισμού στην Ιαπωνία στην τιμή των 9.230 δολαρίων ΗΠΑ χωρίς ΦΠΑ.

Η παρουσίαση του Do Hiemon γίνεται σε μια περίοδο όπου η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα έντονο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να εκδίδουν συνεχώς προειδοποιήσεις για θερμοπληξία.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό διατηρείται στους 15 βαθμούς Κελσίου ενώ αέρας ψυχόμενος στους 5 βαθμούς Κελσίου κατευθύνεται προς το κεφάλι, το λαιμό, τους ώμους και την πλάτη του χρήστη.

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή διαθέτει αυτόματο χρονοδιακόπτη που διακόπτει τη λειτουργία της μετά από 20 λεπτά αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη του σώματος. Η Trusco, η εταιρεία που διανέμει το προϊόν, υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη συσκευή που επιτυγχάνει «πλήρη ψύξη ολόκληρου του σώματος».

Οι δημιουργοί του εκτιμούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια, αγροτικές εργασίες και άλλους εξωτερικούς χώρους προσφέροντας στους εργαζομένους ένα σύντομο διάλειμμα δροσιάς κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Παράλληλα θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε εμπορικά κέντρα, σχολεία, φεστιβάλ, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλους δημόσιους χώρους όπου οι άνθρωποι χρειάζονται άμεση ανακούφιση από τη ζέστη.