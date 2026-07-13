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Η ιαπωνική κυβέρνηση αναθεωρεί την εθνική της στρατηγική για τη ρομποτική, θέτοντας ως νέο στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση 10 εκατομμυρίων ρομπότ μέχρι το 2040. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Register, σημαντικό μέρος αυτών των ρομπότ θα χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.

Την ανανεωμένη στρατηγική παρουσίασε στις 30 Ιουνίου ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα. Το σχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της χρήσης ρομπότ τόσο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών της χώρας.

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Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ιαπωνία επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για ρομποτικές εφαρμογές και γενικότερα στις τεχνολογίες Physical AI. Παράλληλα, προωθείται η ίδρυση ενός νέου οργανισμού με την ονομασία Noetra, στον οποίο θα συμμετέχουν κορυφαίοι ιαπωνικοί όμιλοι, όπως οι SoftBank, NEC, Sony Group και Honda, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή των Rakuten και Fujitsu.

Ο Ακαζάβα υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ήδη σημαντική τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς τα ρομπότ χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στη φροντίδα ηλικιωμένων, στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, αλλά και στις εργασίες αποξήλωσης των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα Νταΐτσι.

Μέσω της νέας στρατηγικής, η Ιαπωνία επιδιώκει να εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κόμβους ανάπτυξης και παραγωγής ρομποτικών συστημάτων, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς όσο και τη διεθνή ζήτηση. Η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση στις σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού που προκαλούν η γήρανση του πληθυσμού και οι αυστηροί περιορισμοί στη μετανάστευση.

Ανάλογες επενδυτικές κινήσεις πραγματοποιούνται και στη Νότια Κορέα. Η κυβέρνηση της χώρας έχει ανακοινώσει σχέδιο επενδύσεων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στον τεχνολογικό τομέα, δίνοντας προτεραιότητα στους ημιαγωγούς, την Physical AI και την ανάπτυξη σύγχρονων κέντρων δεδομένων.