Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αντιμέτωπη με μια αύξηση στις επιθέσεις αρκούδων, η Ιαπωνία έχει αρχίσει να εγκαθιστά περισσότερες από 800 κάμερες στα βουνά στο βόρειο τμήμα της χώρας για να καταμετρήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών σε εθνικό επίπεδο, μετέδωσε σήμερα το AFP επικαλούμενο το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Από την 1η Απριλίου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αρκούδες στην περιοχή Τοχόκου (βόρεια Ιαπωνία), έπειτα από ένα ρεκόρ 13 θανατηφόρων επιθέσεων το 2025, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Διεξάγεται έρευνα για έναν έκτο θάνατο.

Advertisement

Advertisement

Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής ζουν με συνεχή φόβο, καθώς τα εθνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν συχνές εμφανίσεις αρκούδων σε εμπορικά κέντρα, πάρκα και κοντά σε σχολεία.

Οι αρχές στοχεύουν αρχικά σε έξι κύριους πληθυσμούς αρκούδων στο Τοχόκου πριν επεκτείνουν την επιχείρηση σε εθνικό επίπεδο μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, δήλωσε στο AFP ο Γιου Τακαχάσι, αξιωματούχος του υπουργείου.

Οι αρχές ελπίζουν ότι αυτά τα νέα δεδομένα θα επιτρέψουν στις εμπλεκόμενες κοινότητες να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά σχέδια για τη διαχείριση των πληθυσμών αρκούδων.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, βάζα που περιέχουν ένα μείγμα μελιού και κρασιού τοποθετούνται στο ύψος του κεφαλιού του ανθρώπου.

Στη συνέχεια, οι κάμερες φωτογραφίζουν τα χαρακτηριστικά λευκά σημάδια στο στέρνο των αρκούδων καθώς στέκονται στα πίσω πόδια τους για να μυρίσουν το γλυκό δόλωμα.

Τους τελευταίους μήνες, οι εμφανίσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί καθώς βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη, με τα ζώα να εισέρχονται σε αστικές περιοχές όλο και πιο συχνά.

Advertisement

Τον Ιούνιο, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να αιχμαλωτίσουν μια περιπλανώμενη αρκούδα στην Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, οδηγώντας σε πολυήμερο κλείσιμο σχολείων.

Προηγουμένως, μια άλλη αρκούδα, που χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά έξυπνη» αφού άνοιξε ένα παράθυρο και μια βρύση, είχε επιτεθεί σε τέσσερα άτομα σε δύο εργοστάσια στην περιφέρεια Φουκουσίμα και για πολλές ημέρες παρέμενε άφαντη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Advertisement