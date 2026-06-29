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Οι Ιάπωνες προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό με γκολ του Σάνο, εκμεταλλευόμενοι μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που δημιούργησαν στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, η βραζιλιάνικη ομάδα ανέβασε την απόδοσή της και ισοφάρισε με κεφαλιά του Κασεμίρο στο 56ο λεπτό της συνάντησης.

Τη νίκη για τη Βραζιλία εξασφάλισε ο Μαρτινέλι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα μετά από ομαδική συνεργασία.

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Η Βραζιλία παρουσιάστηκε αγνώριστη, βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ιαπωνία, όμως έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε με 2-1, χάρη σε buzzer-beater του Μαρτινέλι στο Houston Stadium.

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό, με σουτ του Μπρούνο Γκιμαράες από το σημείο του πέναλτι, το οποίο πέρασε οριακά εκτός, μετά από κόντρα σε αμυνόμενο. Η “Σελασάο” είχε την κατοχή της μπάλας στα πόδια της με ποσοστό που άγγιζε το 75%, όμως αδυνατούσε να δημιουργήσει σημαντικά απειλητικές στιγμές. Η Ιαπωνία παρουσιάστηκε στιβαρή στα μετόπισθεν, ενώ όποτε έβρισκε ευκαιρίες επιχειρούσε να “χτυπήσει” με αντεπιθέσεις. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στο hydration break δίχως κάποια σημαντική ευκαιρία.

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Όλα άλλαξαν στο 30′, όταν οι Ιάπωνες έκλεψαν την μπάλα στο κέντρο, ο Σάνο κατευθύνθηκε με την μπάλα προς την περιοχή και με ένα συρτό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, μέσα σε πανζουρλισμό στο Houston Stadium. Το σύνολο του Μοριγιάσου εκμεταλλεύτηκε την μοναδική πραγματικά καλή στιγμή του στο πρώτο μέρος για να πάρει το προβάδισμα. Οι Βραζιλιάνοι απέτυχαν να παρουσιάσουν οτιδήποτε ουσιαστικό για ένα ολόκληρο 45λεπτο, με τους “σαμουράι” να βγάζουν το ημίχρονο δίχως γκολ στο παθητικό τους, αλλά και χωρίς σημαντική ευκαιρία εις βάρος τους, πέραν εκείνης του 2′. Κατά αυτόν τον τρόπο, παίκτες και προπονητές κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, εμφανίστηκε μία εντελώς διαφορετική “Σελεσάο”. Οι παίκτες του Αντσελότι είχαν “άλλο αέρα” από τα πρώτα μόλις δευτερόλεπτα. Ο Σουζούκι αναγκάστηκε σε σπουδαία επέμβαση στο 52′, όταν ο Γκιμαράες έπιασε μία δυνατή κεφαλιά μετά από σέντρα από τα δεξιά. Δύο λεπτά αργότερα, η ιαπωνική άμυνα αποσόβησε σίγουρο γκολ σε φάση διαρκείας, πραγματοποιώντας δύο αποκρούσεις πάνω στη γραμμή. Ωστόσο, στο 56′ ήρθε η ισοφάριση για την Βραζιλία, όταν ο Γκάμπριελ σέντραρε από τα αριστερά και ο Κασεμίρο με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-1. Τρία λεπτά αργότερα, λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή, όταν ο Βινίσιους έκανε μία φανταστική ατομική ενέργεια και σούταρε από πλάγια θέση, με τον Σουζούκι να αγγίζει ελάχιστα την μπάλα και να την στέλνει στο αριστερό του δοκάρι, απ’ όπου απομακρύνθηκε.

Η λύση ήρθε στο 90’+6′, όταν μετά από ένα ωραίο ανέβασμα από τα δεξιά και συνεργασία αρκετών παικτών, ο Γκιμαράες τροφοδότησε τον Μαρτινέλι κι εκείνος με ένα ωραίο πλασέ νίκησε τον Σουζούκι για το 2-1.

ΓΚΟΛ: 56′ Κασεμίρο, 90’+6′ Μαρτινέλι – 30′ Σάνο

ΚΙΤΡΙΝΗ: 14′ Κασεμίρο, 48′ Ντανίλο – 12′ Σάνο, 45′ Καμάντα, 84′ Γ. Σουζούκι

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 59′ Βινίσιους –

Βραζιλία (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο (90’+2′ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (90’+8′ Ντανίλο), Πακετά (46′ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (66′ Μαρτινέλι), Ράγιαν

Ιαπωνία (Χάιμε Μοριγιάσου): Ζ. Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ίτο, Τομιγιάσου, Ντόαν (66′ Σουγκαβάρα), Μαέντα (90’+7′ Ογκάβα), Νακαμούρα (66′ Γ. Σουζούκι), Γ. Ίτο (78′ Μαχίνο), Καμάντα (78′ Τανάκα), Σάνο, Ουέντα