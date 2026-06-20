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Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ούτε στο δεύτερο ματς της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026, κάτι που έδωσε αφορμή στον πρόεδρο της χώρας, Λούλα ντα Σίλβα, να τρολάρει τον 34χρονο επιθετικό.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το δημόσιο σύστημα υγείας στο Μπέλο Οριζόντε, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος άνοιξε διάλογο με ένα παιδί που βρισκόταν στο κοινό, ρωτώντας το ποιος θεωρεί πως είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εθνικής τους ομάδας.

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Lula: Quem é que o Brasil tem de bom agora?

Criança: Neymar!



Lula: O Neymar não tá nem jogando, cara! Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo.



É o maior que temos mesmo! 😂 pic.twitter.com/ZIJv59E6VU — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) June 19, 2026

«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;», ρώτησε ο Λούλα, με το παιδί να απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη: «Τον Νεϊμάρ».

Η απάντηση του προέδρου προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους.

«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Ένας παίκτης που δουλεύει από το σπίτι», είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος: «Σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ».

Ο 34χρονος επιθετικός δεν ακολούθησε την αποστολή στη Φιλαδέλφεια για την αναμέτρηση με την Αϊτή, παραμένοντας στη βάση της ομάδας στο Νιου Τζέρσεϊ. Ωστόσο, ο Κάρλο Ανσελότι στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Βραζιλίας επί της Αϊτής, δήλωσε πως ο Νεϊμάρ θα είναι διαθέσιμος για το ματς απέναντι στη Σκωτία.