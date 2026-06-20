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Η Βραζιλία έκανε αυτό που όφειλε απέναντι στην Αϊτή. Χωρίς να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης, επικράτησε 3-0 στη Φιλαδέλφεια, πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και πάτησε στην κορυφή του ομίλου της, μαζί με το Μαρόκο, πριν από την τελευταία και καθοριστική αγωνιστική.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Ματέους Κούνια. Ο επιθετικός της Σελεσάο βρήκε δίχτυα δύο φορές στο πρώτο μέρος, στο 23’ και στο 36’, δίνοντας στη Βραζιλία την ασφάλεια που έψαχνε μετά την πρεμιέρα της με το 1-1 απέναντι στο Μαρόκο. Το τρίτο γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όταν ο Βινίσιους Τζούνιορ αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα του Πακετά και διαμόρφωσε το τελικό 3-0 πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

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Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να τελειώσει νωρίς την υπόθεση. Το 1-0 ήρθε έπειτα από προσπάθεια του Βινίσιους από τα αριστερά, απόκρουση του Πλασίντ και φάση διαρκείας στην περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στον Κούνια και από εκεί στα δίχτυα. Δεκατρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 με εξαιρετικό τελείωμα, ύστερα από κάθετη μπαλιά του Βινίσιους.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, η Βραζιλία έβαλε και το τρίτο γκολ της, στην καλύτερη ίσως συνεργασία του αγώνα. Ο Πακετά πέρασε μαγική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Βινίσιους βγήκε απέναντι στον Πλασίντ και πλάσαρε για το 3-0, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Η μοναδική σκιά για τη Σελεσάο ήταν ο τραυματισμός του Ραφίνια, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 40ό λεπτό, με τον Ράγιαν να περνά στη θέση του. Από εκεί και πέρα, η Βραζιλία κατέβασε ρυθμό, έκανε διαχείριση δυνάμεων και δεν έψαξε με την ίδια ένταση μεγαλύτερο σκορ.

Η Αϊτή, αν και βρέθηκε νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, προσπάθησε να μείνει αξιοπρεπής στο δεύτερο μέρος. Η μεγαλύτερή της στιγμή ήρθε στο 66’, όταν ο Αντέ πήρε την κεφαλιά από κόρνερ, ο Άλισον αντέδρασε εντυπωσιακά και στη συνέχεια η βραζιλιάνικη άμυνα απομάκρυνε πάνω στη γραμμή. Στο 87’, ο Ίσιντορ βρέθηκε επίσης σε καλή θέση, αλλά ο Άλισον έκλεισε σωστά τη γωνία του.

Η νίκη αυτή δίνει στη Βραζιλία βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα ενόψει του αγώνα με τη Σκωτία. Αντίθετα, η Αϊτή αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, καθώς έμεινε χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο σε παιχνίδι γοήτρου.

Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς, η Βραζιλία έφτασε τα 241 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας ξανά τη Γερμανία στη σχετική ιστορική λίστα. Ήταν επίσης η 41η φορά που η Σελεσάο πέτυχε τουλάχιστον τρία γκολ σε αγώνα Μουντιάλ.

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Οι συνθέσεις

Βραζιλία: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Πακετά, Βινίσιους, Ραφίνια, Κούνια.

Αλλαγές Βραζιλίας: Ράγιαν αντί Ραφίνια στο 40’, Μαρτινέλι αντί Πακετά στο 64’, Έντρικ αντί Κούνια στο 64’, Έντερσον Σίλβα αντί Μπρούνο Γκιμαράες στο 81’, Ντανίλο Σάντος αντί Βινίσιους στο 81’.

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Αϊτή: Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς, Κάσιμιρ, Πιερό.

Αλλαγές Αϊτής: Σιμόν αντί Αρκούς στο 46’, Ίσιντορ αντί Πιερό στο 46’, Ντίντσον αντί Κάσιμιρ στο 62’, Ζόσεφ αντί Πρόβιντενς στο 71’, Ετιέν αντί Μπελεγκάρντ στο 81’.

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