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Το Ιράν έχει εκκινήσει συνομιλίες για την πώληση πετρελαίου σε ιαπωνικές εταιρείες, αν και οι υποψήφιοι αγοραστές επιδιώκουν μεγαλύτερη παράταση της άρσης του εμπάργκου από τις αμερικανικές κυρώσεις και διαβεβαιώσεις για ασφαλείς συνθήκες ναυσιπλοΐας στον Κόλπο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν τρεις ιρανικές και δυτικές πηγές στο Reuters. Μέχρι στιγμής το ιαπωνικό υπουργείο εξωτερικών δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος.

Το Ιράν συζητά με Ιαπωνία

Η Κίνα αποτελεί τον βασικό αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, αφότου αυστηροποιήθηκαν οι κυρώσεις μετά την αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν το 2018.

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Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν άρση του εμπάργκο και του ναυτικού αποκλεισμού και προσωρινή αναστολή των κυρώσεων για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει συμφωνηθεί το Κατάρ να αποδεσμεύσει 6 δισ. δολάρια από τα συνολικά 12 δισ. δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα στη χώρα.