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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου στη συνοικία Πομπλένου της Βαρκελώνης, με απολογισμό δύο νεκρούς και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της καταλανικής Αστυνομίας (Mossos), λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, οδηγός αυτοκινήτου είχε απομακρυνθεί από χώρο στάθμευσης εξαιτίας της επικίνδυνης οδήγησής του, ενώ οι υπεύθυνοι του πάρκινγκ ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.

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💥 #ULTIMAHORA | Dues persones mortes i una de ferida al Poblenou de Barcelona en una topada provocada per un conductor temerari que fugia de la policia



👉 Ha passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià pic.twitter.com/YNAqC9zaWa — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 28, 2026

Στη συνέχεια, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει από την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, ενώ κινούνταν με το όχημά του, συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο που βρισκόταν σταματημένο σε φωτεινό σηματοδότη. Από τη σύγκρουση, οι δύο οδηγοί έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον τραυματία, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο οδηγός είχε καταναλώσει κάποια ουσία που επηρέασε την οδήγησή του ή αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας που ενδέχεται να σχετίζεται με το περιστατικό.