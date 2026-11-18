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Υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ και τη στήριξη του βασιλιά Χουάν Κάρλος, το καθεστώς προχώρησε θεσμικά στην αυτοκατάργησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας.

Η διαδικασία επικυρώθηκε με δημοψήφισμα τον Δεκέμβριο του 1976, ενώ ακολούθησαν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές και η ψήφιση του Συντάγματος το 1978.

Σήμερα, η Ισπανία αποτελεί μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με έντονη ευρωπαϊκή παρουσία, όπου οι πολιτικές αντιπαραθέσεις επιλύονται μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν της δικτατορίας.

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Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που ένα πολιτικό καθεστώς καταρρέει από μια επανάσταση, έναν πόλεμο ή μια λαϊκή εξέγερση.

Και υπάρχουν άλλες, πολύ πιο παράδοξες, στιγμές που οι ίδιοι οι εκπρόσωποι ενός αυταρχικού καθεστώτος ψηφίζουν ουσιαστικά την κατάργησή του.

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Αυτό ακριβώς συνέβη στην Ισπανία στις 18 Νοεμβρίου 1976.

Η Βουλή που είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε υπό τη δικτατορία του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο ενέκρινε, με 425 ψήφους υπέρ, 59 κατά και 13 αποχές, τον νόμο της πολιτικής μεταρρύθμισης.

Ήταν η αρχή του τέλους ενός συστήματος που είχε κυβερνήσει την Ισπανία επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Και ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε σε αυτή την ιστορική μετάβαση ήταν ο τότε πρωθυπουργός Αδόλφο Σουάρεθ.

Πενήντα χρόνια αργότερα, η Ισπανία είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωθυπουργό τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο εποχές είναι τεράστια. Αλλά η διαδρομή δεν υπήρξε ούτε εύκολη ούτε χωρίς κινδύνους.

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Ο Φράνκο και τα 36 χρόνια δικτατορίας

Ο Φρανθίσκο Φράνκο επικράτησε στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο του 1936–1939, επικεφαλής των εθνικιστικών δυνάμεων που εξεγέρθηκαν εναντίον της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας.

Η νίκη του το 1939 εγκαινίασε ένα αυταρχικό καθεστώς με διώξεις πολιτικών αντιπάλων, λογοκρισία, καταστολή και απουσία δημοκρατικών ελευθεριών.

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Χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και τα ανεξάρτητα συνδικάτα απαγορεύτηκαν.

Ο στρατός, η κρατική γραφειοκρατία και οι συντηρητικοί θεσμοί αποτέλεσαν βασικά στηρίγματα του καθεστώτος.

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Η Ισπανία παρέμεινε εκτός της δημοκρατικής ευρωπαϊκής πορείας που ακολούθησαν πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Φράνκο πέθανε στις 20 Νοεμβρίου 1975, σε ηλικία 82 ετών.

Η δικτατορία, όμως, δεν εξαφανίστηκε αυτομάτως μαζί του.

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Ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος και η μεγάλη πολιτική επιλογή

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Δύο ημέρες μετά τον θάνατο του Φράνκο, ο Χουάν Κάρλος Α΄ ανέβηκε στον ισπανικό θρόνο.

Ο ίδιος ο δικτάτορας τον είχε επιλέξει ως διάδοχο στην αρχηγία του κράτους.

Πολλοί θεωρούσαν ότι ο νέος βασιλιάς θα διατηρούσε το αυταρχικό σύστημα.

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Ωστόσο, ο Χουάν Κάρλος επέλεξε να υποστηρίξει μια διαδικασία πολιτικού εκδημοκρατισμού.

Το αποφασιστικό βήμα έγινε τον Ιούλιο του 1976, όταν ανέθεσε την πρωθυπουργία στον Αδόλφο Σουάρεθ.

Η επιλογή προκάλεσε έκπληξη.

Ο Σουάρεθ δεν προερχόταν από την παράνομη δημοκρατική αντιπολίτευση. Είχε υπηρετήσει στο ίδιο το φρανκικό σύστημα.

Και ακριβώς αυτή η ιδιότητά του αποδείχθηκε κρίσιμη.

Ποιος ήταν ο Αδόλφο Σουάρεθ

Ο Αδόλφο Σουάρεθ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1932 στην επαρχία Άβιλα.

Σπούδασε νομικά και σταδιακά αναδείχθηκε στον κρατικό και πολιτικό μηχανισμό της δικτατορίας.

Διετέλεσε γενικός διευθυντής της ισπανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης RTVE και αργότερα γενικός γραμματέας του Εθνικού Κινήματος, του πολιτικού μηχανισμού του φρανκισμού.

Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήταν μόλις 43 ετών.

Η αποστολή του ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Έπρεπε να πείσει τους εκπροσώπους του παλιού καθεστώτος να αποδεχθούν τη μετάβαση στη δημοκρατία και ταυτόχρονα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της αντιπολίτευσης.

Η λύση του ήταν πολιτικά ευφυής.

Αντί να επιχειρήσει μια άμεση, ανεξέλεγκτη ρήξη, χρησιμοποίησε τους ίδιους τους θεσμούς της δικτατορίας για να ανοίξει τον δρόμο προς την κατάργησή τους.

18 Νοεμβρίου 1976: Η ιστορική ψηφοφορία

Το νομοσχέδιο για την πολιτική μεταρρύθμιση εισήχθη στις Κορτές, τη νομοθετική συνέλευση του φρανκικού καθεστώτος.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου.

Η κρίσιμη ψηφοφορία έγινε το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου 1976.

Από τους 497 παρόντες, 425 ψήφισαν υπέρ, 59 κατά και 13 απείχαν.

Η μεταρρύθμιση προέβλεπε τη δημιουργία κοινοβουλίου δύο σωμάτων, με εκλεγμένους αντιπροσώπους, και άνοιγε τον δρόμο για πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.

Η απόφαση έμεινε γνωστή ως το πολιτικό «χαρακίρι» των φρανκικών Κορτές.

Οι εκπρόσωποι ενός αυταρχικού συστήματος είχαν εγκρίνει τη διαδικασία που θα οδηγούσε στην αντικατάστασή τους από δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο.

Δεν είχε εγκαθιδρυθεί ακόμη πλήρης δημοκρατία.

Αλλά είχε ανοίξει η αποφασιστική θεσμική δίοδος.

Το δημοψήφισμα και οι πρώτες ελεύθερες εκλογές

Στις 15 Δεκεμβρίου 1976 οι Ισπανοί κλήθηκαν να εγκρίνουν τη μεταρρύθμιση με δημοψήφισμα.

Η συμμετοχή έφθασε περίπου το 77,8%, ενώ το «ναι» συγκέντρωσε περίπου το 94,2% των έγκυρων ψήφων.

Το αποτέλεσμα έδωσε ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση στη μετάβαση.

Τον Ιούνιο του 1977 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δημοκρατικές βουλευτικές εκλογές μετά τη δικτατορία.

Το κόμμα του Σουάρεθ, η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου, αναδείχθηκε πρώτο.

Ακολούθησε η σύνταξη του νέου δημοκρατικού Συντάγματος, που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 6 Δεκεμβρίου 1978.

Η Ισπανία καθιερώθηκε πλέον ως κοινοβουλευτική μοναρχία με κατοχυρωμένες πολιτικές ελευθερίες.

Η απόπειρα πραξικοπήματος του 1981

Η δημοκρατία, ωστόσο, δεν είχε ακόμη εδραιωθεί.

Στις 23 Φεβρουαρίου 1981, ο αντισυνταγματάρχης της Πολιτοφυλακής Αντόνιο Τεχέρο εισέβαλε ένοπλος στο ισπανικό Κοινοβούλιο.

Οι βουλευτές κρατήθηκαν υπό την απειλή όπλων.

Η απόπειρα πραξικοπήματος συγκλόνισε την Ισπανία.

Ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος εμφανίστηκε στην τηλεόραση, με στρατιωτική στολή, και υποστήριξε τη συνταγματική νομιμότητα.

Η απόπειρα κατέρρευσε.

Η Ισπανία είχε περάσει μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες της νέας δημοκρατίας της.

Ο Σουάρεθ, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει την παραίτησή του, αποχώρησε από την πρωθυπουργία το 1981.

Πέθανε το 2014, σε ηλικία 81 ετών, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ισπανική Μεταπολίτευση.

Από τη δικτατορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δημοκρατική μετάβαση επέτρεψε στην Ισπανία να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Το 1982 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ.

Την ίδια χρονιά, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), με ηγέτη τον Φελίπε Γκονθάλεθ, κέρδισε τις εκλογές και σχημάτισε κυβέρνηση.

Η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία αποτέλεσε σημαντική απόδειξη της εδραίωσης του νέου πολιτεύματος.

Την 1η Ιανουαρίου 1986 η Ισπανία έγινε μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μαζί με την Πορτογαλία.

Ακολούθησαν δεκαετίες οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, χωρίς βέβαια να λείπουν οι οικονομικές κρίσεις και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Πέδρο Σάντσεθ: Από τη Μαδρίτη στην πρωθυπουργία

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ Πέρεθ-Καστεχόν, γεννήθηκε στη Μαδρίτη στις 29 Φεβρουαρίου 1972.

Είναι δηλαδή ένας πολιτικός που μεγάλωσε στην τελευταία περίοδο του φρανκισμού, αλλά διαμορφώθηκε πολιτικά μέσα στη δημοκρατική Ισπανία.

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες και διοίκηση επιχειρήσεων, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Βρυξέλλες και απέκτησε διδακτορικό στα οικονομικά το 2012.

Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το μπάσκετ, συμμετέχοντας στις ομάδες υποδομής της Εστουδιάντες.

Εργάστηκε επίσης σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.

Εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα το 1993 και ακολούθησε σταδιακά πολιτική διαδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση έως το ισπανικό Κοινοβούλιο.

Το 2014 εξελέγη γενικός γραμματέας του PSOE.

Η πολιτική του πορεία δεν ήταν ανέφελη.

Το 2016 έχασε την ηγεσία του κόμματος έπειτα από εσωκομματική κρίση, αλλά το 2017 επέστρεψε κερδίζοντας τις εσωκομματικές εκλογές.

Ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέτρεψε κυβέρνηση με πρόταση μομφής

Τον Ιούνιο του 2018 ο Σάντσεθ έγινε πρωθυπουργός μετά την επιτυχή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης του Μαριάνο Ραχόι.

Ήταν η πρώτη φορά στη σύγχρονη ισπανική δημοκρατία που ένας πρωθυπουργός αναλάμβανε την εξουσία με αυτόν τον τρόπο.

Ακολούθησαν διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και κυβερνήσεις συνεργασίας.

Το 2020 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με την Unidas Podemos.

Μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2023, παρέμεινε πρωθυπουργός εξασφαλίζοντας νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τη στήριξη διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων.

Η νέα του θητεία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2023.

Η οικογένεια και η προσωπική του ζωή

Ο Πέδρο Σάντσεθ είναι παντρεμένος με την Μπεγόνια Γκόμεθ, με την οποία έχει δύο κόρες.

Παρά τη μακρόχρονη δημόσια παρουσία του, έχει επιδιώξει να διατηρεί την οικογενειακή του ζωή σχετικά μακριά από την καθημερινή πολιτική δημοσιότητα.

Η σύζυγός του έχει βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικής διερεύνησης και πολιτικής αντιπαράθεσης, γεγονός που έχει επιβαρύνει το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η ύπαρξη δικαστικής έρευνας δεν ισοδυναμεί με απόδειξη ενοχής.

Η Ισπανία του 2026 και οι μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις

Η Ισπανία του Σάντσεθ είναι μια χώρα με ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία, αλλά και βαθιές πολιτικές διαιρέσεις.

Η διαχείριση της οικονομίας, το στεγαστικό πρόβλημα, η μετανάστευση, η πολιτική απέναντι στην Καταλονία και οι σχέσεις με την αντιπολίτευση αποτελούν βασικά πεδία αντιπαράθεσης.

Η κυβέρνηση προβάλλει την ανάπτυξη, τις κοινωνικές πολιτικές, την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την πράσινη μετάβαση.

Από την άλλη πλευρά, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το δεξιό Vox ασκούν σκληρή κριτική στον Σάντσεθ, ιδιαίτερα για τις συμφωνίες του με τα καταλανικά αυτονομιστικά κόμματα και για ζητήματα θεσμικής λειτουργίας.

Η πολιτική σύγκρουση είναι έντονη.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτής της αντιπαράθεσης μέσα σε δημοκρατικούς θεσμούς αποτελεί ακριβώς μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές αλλαγές σε σχέση με την εποχή του Φράνκο.

Η Ελλάδα και η Ισπανία: Δύο παράλληλες Μεταπολιτεύσεις

Η ισπανική μετάβαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Η ελληνική δικτατορία κατέρρευσε τον Ιούλιο του 1974, ύστερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κρίση που προκάλεσε το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε στην Αθήνα και ανέλαβε να αποκαταστήσει τη δημοκρατική νομιμότητα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή έγινε ταχύτερα, με τη νομιμοποίηση των πολιτικών κομμάτων, τις εκλογές του Νοεμβρίου 1974 και το δημοψήφισμα που κατήργησε τη μοναρχία.

Στην Ισπανία, αντίθετα, η μετάβαση υπήρξε σταδιακή, με τη διατήρηση της μοναρχίας και την αξιοποίηση των ίδιων των θεσμών του προηγούμενου καθεστώτος.

Και οι δύο χώρες, μαζί με την Πορτογαλία, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα της δημοκρατικής μετάβασης στη Νότια Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1970.

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ το 1981 και η Ισπανία το 1986.

Δύο χώρες που είχαν γνωρίσει αυταρχικά καθεστώτα βρήκαν στη δημοκρατία και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έναν νέο κοινό προσανατολισμό.

Πενήντα χρόνια μετά: Η ιστορική κληρονομιά

Η 18η Νοεμβρίου 1976 δεν ήταν η ημέρα κατά την οποία η Ισπανία απέκτησε αυτομάτως πλήρη δημοκρατία.

Ήταν, όμως, η ημέρα που άνοιξε θεσμικά ο δρόμος για να την αποκτήσει.

Ο Αδόλφο Σουάρεθ και ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ενώ η κοινωνική πίεση, η δημοκρατική αντιπολίτευση και οι πολιτικές διαπραγματεύσεις συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της μετάβασης.

Σήμερα, μισό αιώνα αργότερα, η Ισπανία εξακολουθεί να συζητά για τη μνήμη του φρανκισμού, τις πληγές του εμφυλίου πολέμου και τις αδυναμίες της δημοκρατικής μετάβασης.

Και αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό μιας δημοκρατίας.

Η δυνατότητα να εξετάζει κριτικά το παρελθόν της, χωρίς να απαγορεύεται η δημόσια συζήτηση.

Γιατί η σημαντικότερη νίκη της Ισπανίας δεν ήταν μόνο ότι απαλλάχθηκε από τη δικτατορία. Ήταν ότι απέκτησε το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα για το μέλλον της.