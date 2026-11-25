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Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, διεκδικεί την πρωθυπουργία προβάλλοντας τη διοικητική του εμπειρία και υποσχόμενος μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας και των φόρων.

Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται οριακά στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο ο σχηματισμός κυβέρνησης πλειοψηφίας ενδέχεται να απαιτήσει τη συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα Vox.

Οι δύο κύριοι πολιτικοί σχηματισμοί προτείνουν αντίθετες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με το Λαϊκό Κόμμα να εστιάζει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Ο Φεϊχό έχει δεχθεί κριτική για παλαιότερες επαφές με πρόσωπα του υποκόσμου και για υποθέσεις ανάθεσης συμβάσεων, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος υποβαθμίζει.

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Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι πολίτες στην Ισπανία, για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα και το πολιτικό μέλλον του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον συντηρητικό Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και τον ακροδεξιό Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Ποιος είναι ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό

Ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), προέρχεται από τη δημόσια διοίκηση και έχει διαμορφώσει το πολιτικό του προφίλ γύρω από την εικόνα ενός μετριοπαθούς και αποτελεσματικού εκπροσώπου της Κεντροδεξιάς, δίνοντας έμφαση στη διοικητική του εμπειρία.

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Αν επικρατήσει, θα γίνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία πολιτικός που κερδίζει την πρωθυπουργία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία.

Tengo un mensaje para los machistas, los corruptos y los okupas. El 29N habrá un presidente que os plante cara. https://t.co/briEWclq7A November 21, 2026

Το κάλεσμα στους ψηφοφόρους

Μιλώντας μπροστά στους ψηφοφόρους στις 14 Νοεμβρίου στην πόλη Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, όπου έχτισε την πολιτική του καριέρα, ο Φεϊχόο απηύθυνε έκκληση στην εκλογική του βάση να τον ψηφίσουν.

«Βοηθήστε με να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι και δεν θα σας απογοητεύσω. Είμαι ο ίδιος: με περισσότερα γκρίζα μαλλιά, περισσότερη εμπειρία, περισσότερα σημάδια, αλλά με την ίδια δέσμευση. Η Ισπανία… χρειάζεται εμπειρία και εγώ την έχω — λέγεται Γαλικία!».

Η αναφορά στη Γαλικία δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς εκεί έχτισε τη φήμη ενός μετριοπαθούς πολιτικού.

Πηγαίνει στις τωρινές εκλογές παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που έχει διδαχθεί από τα λάθη του και ο οποίος υπόσχεται τώρα να ενισχύσει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς που έχουν κατακλύσει τους Σοσιαλιστές, όπως αναφέρει το Politico.

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Γεννημένος στις 10 Σεπτεμβρίου 1961 στους Πέαρες (Os Peares), στην επαρχία της Ουρένσε, ο Φεϊχόο σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και έλαβε το πτυχίο του το 1985. Στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στη Γαλικία, μια περίοδος που του επέτρεψε να γνωρίσει τη λειτουργία των περιφερειακών θεσμών. Σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς που ξεκίνησαν την καριέρα τους από οργανώσεις νεολαίας κομμάτων, οι πρώτες του θέσεις σχετίζονταν με τη διοικητική διαχείριση, ιδίως στον τομέα της υγείας, όπως αναφέρει το El Confidencial.

Ο Φεϊχό κέρδιζε τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη στη Γαλικία κατά τη διάρκεια των 13 ετών που κυβέρνησε τη βορειοδυτική, αγροτική περιφέρεια της Ισπανίας. Παρότι πρόκειται για μια λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή, η Γαλικία έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη ισχυρών πολιτικών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο δικτάτορας του 20ού αιώνα Φρανθίσκο Φράνκο και ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 2011 έως το 2018 — την τελευταία φορά που το Λαϊκό Κόμμα βρέθηκε στην εξουσία.

Το 1996 μετακόμισε στη Μαδρίτη για να αναλάβει υπεύθυνες θέσεις στην κεντρική Διοίκηση, αρχικά ως γενικός γραμματέας Υγειονομικής Περίθαλψης και κατόπιν ως πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας. Αργότερα, μεταξύ 2000 και 2003, διετέλεσε πρόεδρος των Ταχυδρομείων και Τηλεγραφείων.

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Το 2003 επέστρεψε στη Γαλικία για να ενταχθεί στην περιφερειακή κυβέρνηση υπό τον Μανουέλ Φράγα ως υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, Δημοσίων Έργων και Στέγασης. Έναν χρόνο αργότερα διορίστηκε πρώτος αντιπρόεδρος της Χούντα της Γαλικίας και το 2006 ανέλαβε την προεδρία του Λαϊκού Κόμματος της Γαλικίας. Το επόμενο μεγάλο βήμα του ήρθε το 2009, όταν κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία και έγινε πρόεδρος της Χούντα. Επανέλαβε το αποτέλεσμα αυτό το 2012, το 2016 και το 2020, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές απόλυτες πλειοψηφίες πριν αποχωρήσει από το αξίωμα το 2022.

Ο αντίπαλος του Σάντσεθ

Στις γενικές εκλογές του Ιουλίου του 2023 ηγήθηκε του ψηφοδελτίου του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει τις αναγκαίες κοινοβουλευτικές στηρίξεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Έκτοτε ασκεί καθήκοντα αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, με σκοπό να τον εκτοπίσει.

Ο 65χρονος Φεϊχό επιδιώκει τη μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας και των φόρων, ενώ, όπως και ο Σάντσεθ, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κερδίσει, αναμένεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Αυτό σημαίνει ότι η πίεση προς το πρόσωπό του είναι πλέον μεγάλη, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ευρεία στήριξη που διατηρεί έκτοτε το Λαϊκό Κόμμα.

Παρότι ο χαμηλών τόνων Φεϊχό ενδέχεται να επισκιάζεται επικοινωνιακά από τους αντιπάλους του, έχει στα χέρια του τον καλοκουρδισμένο εκλογικό μηχανισμό του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος είναι βαθιά ριζωμένος τόσο στην πρωτεύουσα Μαδρίτη όσο και σε πολλές αγροτικές επαρχίες της Ισπανίας.

Η συνεργασία με το Vox

Το 2022 ανέλαβε την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος χωρίς αντίπαλο. Παρότι επικράτησε στις εκλογές του 2023, δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση.

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Πολλοί απέδωσαν την αποτυχία στην αβεβαιότητά του σχετικά με τη διαχείριση των σχέσεων με το ακροδεξιό Vox, ενώ οι πιέσεις από τη σκληροπυρηνική πτέρυγα του κόμματός του τον οδήγησαν σε πιο επιθετική ρητορική.

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Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το Λαϊκό Κόμμα να προηγείται οριακά, αν και για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας θα χρειαστεί τη στήριξη του Vox.

Ο Φεϊχό δηλώνει ότι προτιμά να κυβερνήσει μόνος του, με κοινοβουλευτική στήριξη από το Vox, χωρίς ωστόσο να αποκλείει έναν επίσημο κυβερνητικό συνασπισμό. Το ακροδεξιό κόμμα, που έχει πλέον εδραιωθεί στην ισπανική πολιτική σκηνή, συγκυβερνά ήδη με το PP σε τέσσερις περιφέρειες: στην Ανδαλουσία, στην Αραγονία, στην Καστίλλη και Λεόν και στην Εστρεμαδούρα.

Το τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Σάντσεθ ανέδειξε τη διπλή στρατηγική του Φεϊχό όπου επέλεξε να εμφανιστεί ως ψύχραιμος και έμπειρος διαχειριστής και ταυτόχρονα να σκληραίνει τη ρητορική του, τις σκληρές επιθέσεις που υιοθετεί, για να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους της Δεξιάς.

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Όλα δείχνουν ότι ο Γαλικιανός φαίνεται τελικά να βρίσκεται στα πρόθυρα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ότι θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τους Ισπανούς συντηρητικούς ξανά στην εξουσία», σημειώνει χαρακτηριστικά το Politico σε σημερινό του δημοσίευμα.

Κατηγορίες

Κόμματα της Αριστεράς κατηγόρησαν τον Φεϊχόο για αθέμιτη άσκηση επιρροής σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων στην εταιρεία Grupo Eulen, της οποίας το περιφερειακό παράρτημα διοικεί η αδελφή του.

Επί των ημερών του, η κυβέρνηση της Γαλικίας ανέθεσε στην εταιρεία συμβάσεις ύψους 37 εκατ. ευρώ. Το 2024, δικαστής έθεσε την έρευνα στο αρχείο.

Αντιδράσεις προκάλεσε επίσης η δημοσίευση φωτογραφιών το 2013, στις οποίες εμφανιζόταν σε σκάφος με τον Μαρσιάλ Ντοράδο, γνωστό λαθρέμπορο που αργότερα φυλακίστηκε για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Φεϊχό υποβάθμισε τη σημασία της σχέσης τους, υπερασπιζόμενος την προσωπική του ακεραιότητα.

Η κόντρα για το στεγαστικό

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Φεϊχό, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις, δεσμεύεται να κατασκευάσει ένα εκατομμύριο κατοικίες την επόμενη τετραετία, ενώ οι Σοσιαλιστές υπόσχονται 100.000 κατοικίες κοινωνικής στέγασης.

Οι πολεοδομικοί κανονισμοί που θεσπίστηκαν μετά την κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων το 2007 έχουν καταστήσει την κατασκευή κατοικιών βραδύτερη και ακριβότερη.

Σύμφωνα με την ισπανική αρχή ανταγωνισμού, η διαδικασία από την αξιοποίηση ενός οικοπέδου έως την ολοκλήρωση μιας κατοικίας μπορεί να διαρκέσει 10 έως 15 χρόνια. Νέος νόμος της περιφέρειας της Μαδρίτης θα μπορούσε να περιορίσει το διάστημα αυτό σε τέσσερα χρόνια.

Reuters

Ο περιφερειάρχης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, προειδοποίησε ότι το μοντέλο της Μαδρίτης συνιστά επιστροφή στις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση της ισπανικής αγοράς ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Η Καταλονία έχει ήδη επιβάλει πλαφόν στα ενοίκια, ενώ η Βαρκελώνη σχεδιάζει την απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων από το 2028.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, οι παρεμβατικές πολιτικές έχουν και αρνητικές συνέπειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών. Στην Καταλονία η προσφορά μειώθηκε κατά 22% το 2025, ενώ στη Μαδρίτη αυξήθηκε κατά 4%, σύμφωνα με το FEDEA.

Τα δύο μεγάλα κόμματα ενδέχεται να χρειαστούν τη συνεργασία των πιο ριζοσπαστικών πολιτικών συμμάχων τους. Το ακροδεξιό Vox υποστηρίζει την απορρύθμιση της αγοράς, ζητώντας παράλληλα να δίνεται προτεραιότητα στους Ισπανούς έναντι των μεταναστών στην πρόσβαση στη στέγαση.

Από την πλευρά του, το αριστερό Frente Amplio προτείνει την απαλλοτρίωση κατοικιών που ανήκουν στα αποκαλούμενα «κεφάλαια-γύπες» και τη φορολόγηση της κερδοσκοπικής συσσώρευσης ακινήτων.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν, πάντως, ότι η κατάργηση των περιορισμών στα ενοίκια χωρίς συμπληρωματικά μέτρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών.

Η έλλειψη γνώσης αγγλικών και ο Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο podcast The Wild Project, ο 65χρονος ομολόγησε ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά, αλλά «ξέρει να κυβερνά».

🚨 Alberto Núñez Feijóo, en el podcast de Jordi Wild: "Yo creo que el presidente del Gobierno de España debería saber inglés. No es mi caso. Yo no sé inglés, y reconozco que no he hecho ningún esfuerzo, pero sé gobernar" https://t.co/j15bgqckbd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 13, 2026

Και συμπλήρωσε: «Συμφωνώ ότι ένας πρόεδρος θα έπρεπε να ξέρει αγγλικά. Τα σημαντικά θέματα, πρέπει να μεταφράζονται επίσημα. Ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος θα έπρεπε να ξέρει να μιλάει αγγλικά. Δεν είναι η δική μου περίπτωση. Δεν έχω καταβάλει καμία προσπάθεια για να μάθω αγγλικά. Με ενδιαφέρουν περισσότερο τα προβλήματα της χώρας μου παρά η γνώση μιας γλώσσας».

Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε και στον Ντόναλντ Τραμπ. «Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλά από αυτά που λέει και πολλά από αυτά που κάνει. Υπέστη συντριπτική ήττα στις τελευταίες εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω οποιοδήποτε συμφέρον να έχω κακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ ενδιαφέρομαι να υπερασπίζομαι τη χώρα μου».