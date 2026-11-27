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Στις 27 Νοεμβρίου 1942, στο μεγάλο ναύσταθμο της Τουλόν, στη νότια Γαλλία, γράφτηκε μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της ναυτικής ιστορίας.

Οι Γάλλοι ναύαρχοι και τα πληρώματα του στόλου τους βρέθηκαν μπροστά σε ένα δραματικό δίλημμα: να παραδώσουν τα πολεμικά τους πλοία στη ναζιστική Γερμανία ή να τα καταστρέψουν με τα ίδια τους τα χέρια.

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Επέλεξαν το δεύτερο.

Μέσα σε λίγες ώρες, το λιμάνι μετατράπηκε σε ένα απέραντο νεκροταφείο πλοίων. Εκρήξεις συγκλόνισαν τις αποβάθρες, πυκνοί καπνοί σκέπασαν τον ουρανό και δεκάδες πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν ή καταστράφηκαν από τα ίδια τους τα πληρώματα.

Ήταν μια πράξη άρνησης παράδοσης στη Γερμανία, αλλά και μια απόφαση που εξακολουθεί να προκαλεί ιστορικές συζητήσεις: γιατί τα πλοία δεν απέπλευσαν για να ενωθούν με τις Συμμαχικές Δυνάμεις;

Η Γαλλία υπό το καθεστώς του Βισύ

Μετά τη γερμανική εισβολή και την ήττα της Γαλλίας τον Ιούνιο του 1940, η χώρα χωρίστηκε σε κατεχόμενες και αρχικά μη κατεχόμενες περιοχές.

Στη νότια Γαλλία εγκαθιδρύθηκε το καθεστώς του Βισύ, με επικεφαλής τον στρατάρχη Φιλίπ Πετέν, το οποίο συνεργαζόταν με τη ναζιστική Γερμανία.

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Ο γαλλικός πολεμικός στόλος, ένας από τους ισχυρότερους της εποχής, αποτελούσε τεράστιο στρατηγικό διακύβευμα.

Οι Βρετανοί φοβούνταν ότι τα γαλλικά πολεμικά πλοία θα μπορούσαν να περάσουν στον έλεγχο του Χίτλερ.

Αυτός ο φόβος είχε οδηγήσει ήδη, τον Ιούλιο του 1940, στη βρετανική επίθεση κατά του γαλλικού στόλου στο Μερς ελ Κεμπίρ της Αλγερίας, όπου σκοτώθηκαν σχεδόν 1.300 Γάλλοι ναύτες.

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Το τραύμα εκείνης της επίθεσης επηρέαζε ακόμη τις σχέσεις των Γάλλων ναυτικών με τη Βρετανία.

Η απόβαση των Συμμάχων και η γερμανική απάντηση

Στις 8 Νοεμβρίου 1942, οι Σύμμαχοι πραγματοποίησαν την Επιχείρηση Torch, αποβιβάζοντας στρατεύματα στη γαλλική Βόρεια Αφρική.

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Η απάντηση του Χίτλερ ήταν άμεση.

Στις 11 Νοεμβρίου, γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις εισήλθαν στην έως τότε μη κατεχόμενη ζώνη της Γαλλίας, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Anton.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Γερμανίας ήταν ο γαλλικός στόλος που βρισκόταν αγκυροβολημένος στην Τουλόν.

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Η κατάληψή του θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις ναυτικές δυνατότητες του Άξονα στη Μεσόγειο.

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Η επιχείρηση για την αιφνιδιαστική κατάληψη των πλοίων πήρε την κωδική ονομασία Lila.

Η νύχτα που οι Γερμανοί μπήκαν στον ναύσταθμο

Τα ξημερώματα της 27ης Νοεμβρίου 1942, γερμανικές δυνάμεις κινήθηκαν προς τις εγκαταστάσεις του γαλλικού ναυστάθμου.

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Στόχος τους ήταν να καταλάβουν τα πλοία πριν προλάβουν τα πληρώματα να αντιδράσουν.

Ωστόσο, οι Γάλλοι είχαν ήδη προετοιμάσει σχέδια αυτοβύθισης.

Ο ναύαρχος Ζαν ντε Λαμπόρντ, επικεφαλής των δυνάμεων ανοικτής θαλάσσης, διέταξε την εφαρμογή τους.

Τα πληρώματα άνοιξαν βαλβίδες εισροής νερού, ενεργοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία.

Οι Γερμανοί επιχείρησαν να σταματήσουν την καταστροφή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν πλέον αργά.

Το λιμάνι της Τουλόν μετατράπηκε σε σκηνικό πολεμικής καταστροφής χωρίς να έχει προηγηθεί ναυμαχία.

Τρία θωρηκτά και δεκάδες άλλα πλοία χάθηκαν

Ανάμεσα στα σημαντικότερα πλοία που καταστράφηκαν ήταν τα θωρηκτά Strasbourg, Dunkerque και Provence.

Μαζί τους βυθίστηκαν ή αχρηστεύθηκαν καταδρομικά, αντιτορπιλικά, υποβρύχια και βοηθητικά σκάφη.

Οι συνηθέστερες ιστορικές καταγραφές αναφέρουν περίπου 77 πλοία που αυτοβυθίστηκαν, αν και ο αριθμός διαφοροποιείται ανάλογα με τις κατηγορίες των σκαφών που περιλαμβάνονται.

Οι γερμανικές δυνάμεις κατόρθωσαν να καταλάβουν ορισμένα μικρότερα σκάφη, αλλά απέτυχαν στον κύριο στόχο τους: την απόκτηση του μεγάλου γαλλικού πολεμικού στόλου.

Ο Χίτλερ δεν απέκτησε τα θωρηκτά και τα καταδρομικά που επιδίωκε.

Γιατί δεν έφυγαν για να πολεμήσουν μαζί με τους Συμμάχους;

Αυτό παραμένει το μεγαλύτερο ιστορικό ερώτημα.

Ορισμένοι Γάλλοι αξιωματικοί και ναύτες επιθυμούσαν να συνεχίσουν τον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων.

Ωστόσο, η ηγεσία του στόλου παρέμενε δεσμευμένη στην εξουσία του Βισύ και δεν είχε αποφασίσει να προσχωρήσει στη Μαχόμενη Γαλλία του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ.

Η αυτοβύθιση απέτρεψε την παράδοση των πλοίων στον εχθρό, αλλά ταυτόχρονα στέρησε από τους Συμμάχους μια δυνητικά πολύτιμη ναυτική δύναμη.

Για τον Ντε Γκωλ και τους υποστηρικτές του, η καταστροφή του στόλου αποτελούσε μια χαμένη ευκαιρία.

Για πολλούς από τους αξιωματικούς που παρέμειναν στην Τουλόν, ήταν η έσχατη πράξη διατήρησης της ναυτικής τιμής και της γαλλικής κυριαρχίας επί των πλοίων.

Η τραγωδία που έγινε σύμβολο

Η αυτοβύθιση της Τουλόν δεν ήταν μια συνηθισμένη πολεμική επιχείρηση.

Δεν υπήρξε μεγάλη ναυμαχία, ούτε αντίπαλοι στόλοι που αντάλλαξαν πυρά στη θάλασσα.

Ήταν μια οργανωμένη καταστροφή από τα ίδια τα πληρώματα, ώστε ο εξοπλισμός τους να μη χρησιμοποιηθεί από τον εχθρό.

Μετά τον πόλεμο, αρκετά πλοία ανελκύστηκαν ή διαλύθηκαν, ενώ ορισμένα αξιοποιήθηκαν εν μέρει από τις δυνάμεις του Άξονα.

Η 27η Νοεμβρίου 1942 έμεινε στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες αυτοβυθίσεις πολεμικού στόλου.

Και άφησε πίσω της ένα ερώτημα που εξακολουθεί να συζητείται ογδόντα τέσσερα χρόνια αργότερα:

Ήταν μια πράξη εθνικής αξιοπρέπειας ή η τελευταία μεγάλη χαμένη ευκαιρία του γαλλικού ναυτικού να πολεμήσει για την απελευθέρωση της πατρίδας του;