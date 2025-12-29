Απίστευτη συγκίνηση σκόρπισε βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ηλικίας 104 ετών ο οποίος ερμήνευσε με το σαξόφωνό του τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από αγώνα χόκεϊ μεταξύ των New York Islanders και των New York Rangers στο UBS Arena της Νέας Υόρκης το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (27/12).

FREEDOM RINGS: 104-year-old World War II veteran Dominick Critelli, who fought at Normandy and in the Battle of the Bulge, wowed the crowd by performing the National Anthem on his saxophone at a New York Islanders game.



Critelli, a staff sergeant who immigrated to the U.S. from… pic.twitter.com/qkRUSoCY7x Advertisement Advertisement December 28, 2025

Ο Ντόμινικ Κριτέλι, λοχίας του αμερικανικού στρατού και μετανάστης από την Ιταλία σε παιδική ηλικία, φορώντας τη φανέλα της ομάδας των New York Islanders, απέσπασε θερμό χειροκρότημα και συνθήματα «USA» από την εξέδρα.

Before today's game, 104-year-old Floral Park veteran Dominick Critelli performed the national anthem on the saxophone 🧡💙 pic.twitter.com/Ufk8tVoFnr December 27, 2025

104 year old World War 2 Veteran Dominick Critelli performed the National Anthem on the saxophone at tonight’s game! pic.twitter.com/m0v0WT6L2Y — New York Islanders (@NYIslanders) December 28, 2025

Ο Κριτέλι υπηρέτησε 151 ημέρες σε πολεμικές επιχειρήσεις, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις αποβάσεις της Νορμανδίας και στη Μάχη των Αρδεννών, ενώ είχε αναλάβει και αποστολές ανεφοδιασμού πίσω από τις εχθρικές γραμμές.

Για τη δράση του τιμήθηκε με σειρά διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών Χάλκινων Αστέρων.

(Με πληροφορίες από FOXNews)