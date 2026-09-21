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Η Κεφαλονιά του Σεπτεμβρίου 1943 έζησε μία από τις πιο αιματηρές τραγωδίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιταλοί στρατιώτες που μέχρι τότε αποτελούσαν μέρος των δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα βρέθηκαν ξαφνικά απέναντι στους πρώην συμμάχους τους, τους Γερμανούς. Η άρνησή τους να παραδώσουν τα όπλα οδήγησε σε σκληρές μάχες και στη συνέχεια σε μαζικές εκτελέσεις αιχμαλώτων.

Η ιστορία της Μεραρχίας Άκουι έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της Κεφαλονιάς και της Ιταλίας. Δεκαετίες αργότερα έγινε το ιστορικό υπόβαθρο του μυθιστορήματος και της κινηματογραφικής ταινίας «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», που έφερε το ελληνικό νησί στις οθόνες όλου του κόσμου.

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Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας που άλλαξε τα πάντα

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 ανακοινώθηκε η ανακωχή της Ιταλίας με τους Συμμάχους. Το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι είχε ήδη καταρρεύσει και η κυβέρνηση του στρατάρχη Πιέτρο Μπαντόλιο εγκατέλειπε τη συμμαχία με τη ναζιστική Γερμανία.

Στην Κεφαλονιά βρισκόταν η 33η Μεραρχία Πεζικού «Άκουι», με περίπου 12.000 Ιταλούς στρατιωτικούς, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Αντόνιο Γκαντίν. Οι Γερμανοί απαίτησαν τον αφοπλισμό τους. Οι Ιταλοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα δραματικό δίλημμα: να παραδώσουν τα όπλα στους μέχρι χθες συμμάχους τους ή να αντισταθούν.

Τελικά, η Μεραρχία Άκουι επέλεξε την αντίσταση. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις, στις οποίες οι γερμανικές δυνάμεις διέθεταν σημαντική υπεροχή, ιδιαίτερα χάρη στην αεροπορική υποστήριξη.

21 Σεπτεμβρίου 1943: Αρχίζει η μεγάλη σφαγή

Η 21η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της μαζικής εξόντωσης των Ιταλών στρατιωτικών που είχαν παραδοθεί ή αιχμαλωτιστεί. Οι Γερμανοί δεν αντιμετώπισαν τους αιχμαλώτους ως στρατιώτες που δικαιούνταν την προστασία των κανόνων του πολέμου. Τους θεώρησαν προδότες της πρώην συμμαχίας τους.

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Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς. Στρατιώτες οδηγούνταν κατά ομάδες μπροστά στα γερμανικά πολυβόλα, ενώ αξιωματικοί εκτελούνταν χωριστά. Στις 24 Σεπτεμβρίου εκτελέστηκε και ο στρατηγός Αντόνιο Γκαντίν, μαζί με δεκάδες αξιωματικούς του.

Ο αριθμός των θυμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με την ιστορική καταγραφή. Περίπου 5.000 Ιταλοί στρατιωτικοί εκτελέστηκαν μετά την αιχμαλωσία τους, ενώ περισσότεροι είχαν χάσει τη ζωή τους στις μάχες.

Η τραγωδία συνεχίστηκε και μετά τη σφαγή. Χιλιάδες αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν με πλοία προς την ηπειρωτική Ελλάδα και άλλους προορισμούς. Ορισμένα από αυτά βυθίστηκαν, προκαλώντας νέες μαζικές απώλειες. Η σφαγή της Μεραρχίας Άκουι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εναντίον Ιταλών στρατιωτικών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Περισσότερες πληροφορίες: https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_the_Acqui_Division

Από την ιστορική τραγωδία στο «Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι»

Πενήντα ένα χρόνια μετά τα γεγονότα, το 1994, ο Βρετανός συγγραφέας Λουί ντε Μπερνιέρ δημοσίευσε το μυθιστόρημα «Captain Corelli’s Mandolin». Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια της ιταλικής και γερμανικής κατοχής.

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Κεντρικός ήρωας είναι ο Αντόνιο Κορέλι, ένας Ιταλός λοχαγός που αγαπά τη μουσική και παίζει μαντολίνο. Η παρουσία του στο νησί τον φέρνει κοντά στην Πελαγία, την κόρη ενός Έλληνα γιατρού. Ανάμεσά τους γεννιέται ένας έρωτας που δοκιμάζεται από την Κατοχή, τις εθνικές αντιπαλότητες, τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας και τελικά τη γερμανική θηριωδία.

Ο Κορέλι και η Πελαγία είναι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες. Η σφαγή της Μεραρχίας Άκουι, όμως, είναι πραγματικό ιστορικό γεγονός. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε την τραγωδία ως ιστορικό υπόβαθρο για μια ιστορία αγάπης, μουσικής, πολέμου και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η ταινία του 2001 με τον Νίκολας Κέιτζ και την Πενέλοπε Κρουζ

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Το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2001, με σκηνοθέτη τον Τζον Μάντεν, γνωστό από την ταινία «Shakespeare in Love». Ο Νίκολας Κέιτζ υποδύθηκε τον Ιταλό λοχαγό Αντόνιο Κορέλι και η Πενέλοπε Κρουζ την Πελαγία.

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Ο Τζον Χερτ ενσάρκωσε τον πατέρα της, γιατρό Ιάννη, ενώ ο Κρίστιαν Μπέιλ υποδύθηκε τον Μανδρά, τον Έλληνα που αγαπούσε την Πελαγία πριν από την άφιξη του Κορέλι. Στην ταινία συμμετείχε και η Ειρήνη Παπά, στον ρόλο της Δροσούλας. Από ελληνικής πλευράς εμφανίστηκαν επίσης ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο Μιχάλης Γιαννάτος, ο Δημήτρης Καμπερίδης, η Κατερίνα Διδασκάλου και άλλοι ηθοποιοί.

Περισσότερες πληροφορίες: https://filmcommission.gr/el/productions/captain-corellis-mandolin/

Πού γυρίστηκε η ταινία στην Κεφαλονιά

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Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν το 2000, με βασικό σκηνικό την ίδια την Κεφαλονιά. Η Σάμη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα των γυρισμάτων. Το λιμάνι και η γύρω περιοχή μεταμορφώθηκαν κινηματογραφικά ώστε να παραπέμπουν στην Κεφαλονιά της δεκαετίας του 1940.

Στην παραλία της Αντισάμου στήθηκε το στρατόπεδο του λοχαγού Κορέλι. Τα καταγάλανα νερά, το πυκνό πράσινο και οι λόφοι της περιοχής δημιούργησαν μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της ταινίας. Γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν επίσης στον Μύρτο, στην παραλία Χοργοτά κοντά στα Κομιτάτα και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Για σκηνές που συνδέονται με τη γιορτή του Αγίου Γερασίμου χρησιμοποιήθηκε και η περιοχή της παλαιάς Μονής Αγίων Φανέντων, πάνω από τη Σάμη. Ένα μέρος των εσωτερικών σκηνών πραγματοποιήθηκε στα κινηματογραφικά στούντιο Pinewood της Αγγλίας. Οι συντελεστές χρειάστηκε να ανακατασκευάσουν τμήματα της προσεισμικής Κεφαλονιάς, καθώς ο καταστροφικός σεισμός του 1953 είχε αλλάξει δραματικά την αρχιτεκτονική εικόνα του νησιού.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.movie-locations.com/movies/c/Captain-Corellis-Mandolin.php

Όταν η κινηματογραφική παραγωγή έγινε υπόθεση ολόκληρου του νησιού

Η παρουσία των διεθνών κινηματογραφικών αστέρων στην Κεφαλονιά προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Η Σάμη και οι γύρω περιοχές φιλοξένησαν ηθοποιούς, τεχνικούς, συνεργεία και βοηθητικό προσωπικό. Οι κάτοικοι είδαν τις γειτονιές και τις παραλίες τους να μετατρέπονται σε κινηματογραφικά σκηνικά.

Η ταινία συνέβαλε στη διεθνή προβολή της Κεφαλονιάς. Η Αντίσαμος συνδέθηκε τόσο στενά με την παραγωγή ώστε εξακολουθεί να αναφέρεται σε ταξιδιωτικούς οδηγούς ως η παραλία του λοχαγού Κορέλι.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.travel-to-kefalonia.com/article.php?article_id=1

Η ιστορική μνήμη πίσω από τη ρομαντική ιστορία

Το «Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» δεν είναι ιστορικό ντοκιμαντέρ. Είναι μια κινηματογραφική μυθοπλασία που συνδυάζει τον έρωτα με πραγματικά γεγονότα. Πίσω από τις όμορφες εικόνες της Κεφαλονιάς, τη μουσική και την ερωτική ιστορία βρίσκεται η πραγματική τραγωδία χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους τον Σεπτέμβριο του 1943.

Σήμερα, το Μνημείο των Ιταλών Πεσόντων στην Κεφαλονιά υπενθυμίζει ότι η ιστορία της Μεραρχίας Άκουι αποτελεί μέρος της κοινής ιστορικής μνήμης της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη συμβολή του βιβλίου και της ταινίας: ότι εκατομμύρια άνθρωποι γνώρισαν, μέσα από μια ιστορία αγάπης, ένα από τα πιο αιματηρά εγκλήματα της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα. Γιατί ο λοχαγός Κορέλι μπορεί να ήταν ένας φανταστικός ήρωας. Οι χιλιάδες Ιταλοί στρατιώτες που εκτελέστηκαν στην Κεφαλονιά, όμως, ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Και η ιστορία τους δεν πρέπει να ξεχαστεί.