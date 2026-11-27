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Ενόψει των κρίσιμων εκλογών στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ότι είναι πεπεισμένος ότι η αριστερά θα εξασφαλίσει πλειοψηφία, παρά την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Τόνισε ότι το σοσιαλιστικό κόμμα θα κατορθώσει να έρθει πρώτο σε ψήφους, γεγονός που θα του επιτρέψει να πετύχει την επανεκλογή του με τη στήριξη μικρότερων αριστερών σχηματισμών.

Αισιόδοξος ο Σάντσεθ για το εκλογικό αποτέλεσμα

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε», δήλωσε ο Σάντσεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό SER, προσθέτοντας ότι οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι κινητοποιούνται ολοένα και περισσότερο για να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μιας προοδευτικής πλειοψηφίας που θα αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η βαθιά στεγαστική κρίση της χώρας. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν υψηλές πιθανότητες για το Λαϊκό Κόμμα (PP) και του Vox.

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Κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού debate της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ο Σάντσεθ συντάχθηκε με την Άντα Κολάου (επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού «Ευρύ Μέτωπο» και πιθανή κυβερνητική του εταίρο) και επιτέθηκαν από κοινού στον Φεϊχόο και τον Αμπασκάλ του Vox, κατηγορώντας τους ότι οι προτάσεις τους γυρίζουν τη χώρα στο παρελθόν.

Παράλληλα, άσκησαν έντονη κριτική στον Αμπασκάλ επειδή αρνήθηκε στο debate να καταδικάσει την έμφυλη βία, ενώ κατηγόρησαν τον Φεϊχόο για σεξισμό, καθώς αποκάλεσε την Κολάου «η μικρή σιωπηλή», υποστηρίζοντας ότι δεν επέκρινε την κυβέρνηση για τη διαχείριση των φονικών πλημμυρών του 2024.

«Εάν ενόχλησα κάποιον, αποσύρω (το σχόλιο), φυσικά», δήλωσε αργότερα ο Φεϊχόο, επικρίνοντας παράλληλα αυτό που χαρακτήρισε ως «θεατρινισμούς» των αντιπάλων του.