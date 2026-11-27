Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ισπανοί πολίτες προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή 29 Νοεμβρίου για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, εν μέσω έντονης πολιτικής πόλωσης και αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων.

Το Λαϊκό Κόμμα χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να αλλοιώσει βίντεο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις και επικρίσεις για χρήση ξενοφοβικών πρακτικών.

Η προεκλογική ατζέντα κυριαρχείται από τη στεγαστική κρίση, το μεταναστευτικό ζήτημα, την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις δικαστικές έρευνες που αφορούν κυβερνητικά στελέχη.

Η δυσκολία πρόσβασης στη στέγη αποτελεί κεντρικό κοινωνικό πρόβλημα, καθώς οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια ξεπερνώντας τους μισθούς.

Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών παραμένει κρίσιμο ζήτημα, ειδικά μετά την υποβολή εκατομμυρίων αιτήσεων νομιμοποίησης και τις μαζικές αφίξεις μεταναστών κατά το προηγούμενο διάστημα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι πολίτες στην Ισπανία, για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα και το πολιτικό μέλλον του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον συντηρητικό Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και τον ακροδεξιό Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Το ΑΙ βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Όσο πλησιάζουν οι μέρες, τόσο οξύνεται και η πολιτική πόλωση. Ένα βίντεο που παράχθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του σοσιαλιστικού κόμματος και του Λαϊκού Κόμματος.

Advertisement

Advertisement

Ένα νέο προεκλογικό βίντεο διάρκειαςέδειχνε τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, να μιλά στην κάμερα καθώς φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας. «Γιατί αυτό είναι η Ισπανία: μια πλουραλιστική και πολυπολιτισμική χώρα», είπε καθώς γύριζε την πλάτη του, αποκαλύπτοντας τον αριθμό 19 – τον αριθμό της φανέλας του σταρ της ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ.

🇪🇸🇲🇦 Spain’s main opposition party has launched an AI-powered campaign featuring Spanish PM Sánchez, but instead of wearing the Spanish national football team’s jersey, he is shown wearing the Moroccan team’s jersey, accompanied by the message: "The post-Pegasus version of the Pedro Sánchez video." It is worth recalling that the current PM’s mobile phone was hacked using Pegasus, and there has been speculation that Morocco was behind it. Writer: Samuel https://t.co/d548S0jdkK November 25, 2026

Μία ημέρα αργότερα, το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αλλοιώσει το ίδιο βίντεο, κάνοντας να φαίνεται ψευδώς ότι ο Σάντσεθ φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου.

Η ισπανική εφημερίδα Público σχολίασε δηκτικά ότι το PP καταφεύγει στην τεχνητή νοημοσύνη όταν ξεμένει από επιχειρήματα: «Έτσι λειτουργεί το PP: όταν ξεμένουν από επιχειρήματα, πατούν “δημιουργία”», ανέφερε η εφημερίδα Público σε ένα άρθρο που αποτύπωνε μέρος της κριτικής που δέχθηκε το κόμμα για το βίντεο με τη φανέλα. «Πρέπει να σκέφτηκαν ότι από το μήνυμα του Σάντσεθ έλειπε μια δόση ξενοφοβίας και θέλησαν να το διορθώσουν».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το PP προσπαθούσε συστηματικά να παρουσιάσει τον Σάντσεθ ως υποχείριο του Μαρόκου – μια θέση που ενίσχυε και το κείμενο που συνόδευε το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, στο βίντεο είχε αλλοιωθεί και η ομιλία του Σάντσεθ, ώστε να φαίνεται σαν να καλούσε τον κόσμο να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, όπως σχολιάζει ο Guardian.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, έχει δηλώσει πως, αν εκλεγεί πρωθυπουργός, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι στο Μαρόκο, όπου θα απαιτήσει να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Μια τέτοια στάση, ωστόσο, κινδυνεύει να διαταράξει τις λεπτές ισορροπίες, δεδομένου ότι τόσο η Ισπανία όσο και η ΕΕ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία του Μαρόκου για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Advertisement

Ωστόσο, ο Μαρτίνεθ Κορκουέρα επισήμανε ότι το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης κατέληξε να εκφράζει έναν «συγκαλυμμένο ρατσισμό» εκ μέρους του PP. «Το Μαρόκο παρουσιάζεται ως το σύμβολο του “ξένου”», εξήγησε, προσθέτοντας πως με αυτόν τον τρόπο «τόσο ο Σάντσεθ όσο και ο Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίστηκαν απλώς ως άτομα που “παίζουν” για την Ισπανία, και όχι ως γνήσιοι Ισπανοί»

Τα σημεια κλειδιά που θα κρίνουν τις εκλογές

Η στεγαστική κρίση, το μεταναστευτικό, η οικονομική κατάσταση και τα φαινόμενα διαφθοράς κυριαρχούν στην προεκλογική ατζέντα, ενώ η αυξανόμενη πολιτική πόλωση εντείνει το κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), η κατοικία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για το 55,7% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η μετανάστευση με 20,9% και η οικονομική κατάσταση της χώρας με 20,3%.

Advertisement

Η δυσκολία πρόσβασης στη στέγη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας. Ενδεικτικό είναι ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 84,6% την περίοδο 2015-2025, ενώ οι μέσοι ετήσιοι μεικτοί μισθοί αυξήθηκαν μόλις κατά 27,9% έως το 2024. Παράλληλα, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς εκτιμάται ότι την περίοδο 2021-2025 δημιουργήθηκε έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί το μεταναστευτικό. Η έκτακτη διαδικασία νομιμοποίησης μεταναστών που ξεκίνησε τον Απρίλιο προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές κυβερνητικές εκτιμήσεις. Την ίδια στιγμή, η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα τον Ιούλιο, με περισσότερα από 70.000 άτομα, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις αντοχές των δημόσιων υποδομών.

Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά δικαστικών ερευνών που αφορούν πρώην συνεργάτες, στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η αντιπολίτευση αξιοποιεί τις υποθέσεις αυτές για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης.

Advertisement