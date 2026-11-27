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Πέθανε ο Αντώνης Πανούτσος σε ηλικία 78 ετών. Ο γνωστός αθλητικογράφος έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου έδινε μάχη για τη ζωή του, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε μακρά διαδρομή στην αθλητική δημοσιογραφία, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ξεχωρίζοντας για το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του.

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Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά. Η καταγωγή του είναι από την Ύδρα. Έχει ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο.

Έχει γράψει κείμενα για το Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY, μεταξύ άλλων. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνου του έτους.

Δηλώνει οπαδός του Ολυμπιακού, αλλά υποστηρίζει ότι η πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ως υποψήφιος της ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ο Πανούτσος απέτυχε να εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.