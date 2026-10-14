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Ο Άκης Παυλόπουλος μίλησε με χιούμορ για τη δυσκολία του να προφέρει το γράμμα «ρο», κατά τη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2026. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι έχει δοκιμάσει διάφορα τεχνάσματα για να καταφέρει να προφέρει σωστά τον συγκεκριμένο φθόγγο, από μακαρόνια μέχρι φουντούκια στο στόμα, χωρίς ωστόσο να έχει αποτέλεσμα.



«Θέλω να μου πεις λίγο, Άκη μου, την ιστορία με το “ρ”», του ζήτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον ίδιο να απαντά άμεσα με αφοπλιστικό χιούμορ: «Δεν έχει μεγάλη ιστορία, δεν το έλεγα ποτέ. Έχουμε πολλά σύμφωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα».

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Όπως εξήγησε ο ίδιος, εκείνο που τον αγχώνει περισσότερο είναι ότι ούτε τα παιδιά του μπορούν να προφέρουν το συγκεκριμένο σύμφωνο: «Και τα δύο μου παιδιά δεν το λένε και αισθάνομαι άσχημα. Έχω γαληνό. Άρα λοιπόν και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα και με φουντούκια, δεν βγαίνει», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Αντιμετωπίζει πλέον το ζήτημα αυτό με απόλυτο αυτοσαρκασμό και αφοπλιστικό χιούμορ, παρά το γεγονός ότι κάνει μια δουλειά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο όπου ο καθαρός λόγος είναι πρωταρχικής σημασίας. «Δεν το σκέφτηκα όμως ποτέ ως αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνω αυτή τη δουλειά», υπογράμμισε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Πληρώσαμε την τυφλή τοξικότητα και την καταγγελία δίχως έρεισμα. Όλα αυτά μας δίχασαν πολλές φορές, φταίμε κι εμείς. Έχουν υπάρξει εποχές που εύχονταν τα χειρότερα για την οικογένεια μου», παραδέχεται ο Άκης Παυλόπουλος σε άλλο σημείο της κουβέντας.