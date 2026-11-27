Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος - Στιγμιότυπο από την εμφάνισή του στο ertnews στις 21 Ιουνίου 2026

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«Τρεις Αντώνηδες σε ένα δωμάτιο…»

Ακόμα θυμάμαι την πρώτη ατάκα του Πανούτσου, την ημέρα που τον γνώρισα από κοντά στο παλιό MEGA, στα γραφεία της Μεσογείων, στον 6ο όροφο.

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Το πολιτικό ρεπορτάζ γειτνίαζε με το αθλητικό. Οι δυο τους – αχώριστοι με τον Αντώνη Καρπετόπουλο – έρχονταν τις ημέρες που ήταν να προτετοιμάσουν ή να παρουσιάσουν εκπομπές, κατά κανόνα για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Γελούσαν από το ασανσέρ και τους ακούγαμε να πλησιάζουν, γιατί η υποδοχή στο διάδρομο από οποιονδήποτε τους συναντούσε ήταν πάντοτε θερμή.

Η φωνή του Πανούτσου ξεχώριζε, ακόμα και από το διπλανό δωμάτιο. Γιατί ήταν δυνατή και γιατί ήταν ένας τύπος που δεν έκρυβε τη σκέψη ή την άποψή του. Είτε μιλούσε για ποδόσφαιρο, είτε για πολιτική, είτε για σινεμά.

Ένας ωραίος τύπος, που δεν το παίζει τίποτα και δεν μασάει τα λόγια του, έλεγα μέσα μου.

Τον συνάντησα ξανά, χρόνια αργότερα, όταν αποφάσισε να μπει στην πολιτική. Ούτε ζήτησε ποτέ τίποτα, ούτε αρνήθηκε ποτέ να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα, ή σε μία ερώτηση.

– Να κάνουμε μία συνέντευξη;

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– Να κάνουμε, αλλά να έχουμε κάτι να πούμε.

Μπήκε στη διαδικασία ως δημοσιογράφος και βγήκε ως δημοσιογράφος. Με την ίδια δυνατή φωνή και την ίδια ανεπιτήδευτη συμπεριφορά.

Συναντηθήκαμε ξανά από κοντά, στις 21 Ιουνίου – πάνε πέντε μήνες.

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Ήρθε στο στούντιο στην ΕΡΤ να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Όχι στεγνά για σκορ, πόντους, νικητές και ηττημένους, αλλά περισσότερο φιλοσοφικά. Τι είναι το Μουντιάλ, ποιοι είναι οι μεγάλοι και μικροί του ήρωες, γιατί μας αρέσουν.

Γελάσαμε λίγο και στον αέρα. Δεν ήταν δουλειά, ήταν μία μικρή απόλαυση και έτυχε να βρεθούμε στο στούντιο.

Και ήταν κάθε φορά απόλαυση, να ακούω τον Αντώνη Πανούτσο. Στο ραδιόφωνο, γιατί ήταν σπουδαία παρέα, με έξυπνες ατάκες και υπέροχο χιούμορ. Στην πολιτική, γιατί ήταν ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος με υγιή κίνητρα. Στο διπλανό γραφείο του παλιού MEGA, γιατί μιλούσε με δυνατή φωνή χωρίς να κρύβεται.

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Όταν ο αγώνας τελειώνει, ακόμα κι έπειτα από ένα μεγάλο ντέρμπι όπου όλοι τα δίνουν όλα, αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι το σκορ. Δεν θυμόμαστε τους μεγάλους παίκτες για τις νίκες, αλλά για τις μαγικές στιγμές που μας χαρίζουν στο γήπεδο.

Ο Αντώνης Πανούτσος έπαιξε μεγάλη μπάλα.

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