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Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε στον δημοσιογράφο Αντώνη Καρπετόπουλο η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου. Οι δύο άνδρες διατηρούσαν στενή φιλική σχέση εδώ και πολλά χρόνια, ενώ είχαν συνεργαστεί και επαγγελματικά. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντώνης Καρπετόπουλος θέλησε να τον αποχαιρετήσει.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε στα social media ο Αντώνης Καρπετόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του εκλειπόντος.

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Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος



Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά. Η καταγωγή του είναι από την Ύδρα. Έχει ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο.

Έχει γράψει κείμενα για το Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY, μεταξύ άλλων. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνου του έτους.

Δηλώνει οπαδός του Ολυμπιακού, αλλά υποστηρίζει ότι η πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ως υποψήφιος της ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Ο Πανούτσος απέτυχε να εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.