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Το ότι ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πηγαίνει καλά με τους δημοσιογράφους που δεν του κάνουν…εύκολες ερωτήσεις, δεν είναι κάτι νέο. Η αλήθεια όμως είναι αυτά τα περιστατικά εκρήξεων κατά των ΜΜΕ γίνονται όλο και πιο συχνά αλλά και πιο έντονα.

Σειρά αυή τη φορά είχε ένας ανταποκριτής της βρετανικής εφημερδας Independent, ο Άντριου Φάινμπεργκ και το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων για την παρουσίαση από τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του νομοσχεδίου που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, εάν καταγγέλλουν απάτη.

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Ο Τραμπ φαίνεται να ξεσπά και να λέει, προφανώς απειλητικά, στον δημοσιογράφο : «δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Μάλιστα όταν ο Φράιμπεργκ προσπάθησε να αντιδράσει ρωτώντας για τα σχέδια αναμόρφωσης ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επέμεινε: «Σιωπή. Σιωπή! Τι έχεις πάθει;». Και ολοκλήρωσε την επίθεσή του στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Είσαι καλά με τα μυαλά σου; Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».