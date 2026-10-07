Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν με υποκόπανους όπλων τον φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων Τζααφάρ Αστιγιέχ, ενώ εκείνος κάλυπτε τη συγκομιδή ελιών στη Δυτική Όχθη.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε παρουσία Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι δεν παρενέβησαν για να σταματήσουν τους δράστες, ενώ ο δημοσιογράφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό.

Οι δράστες, οι οποίοι πυροβόλησαν επίσης κατά των δημοσιογράφων και αφαίρεσαν τον εξοπλισμό τους, δρουν συχνά ατιμώρητοι κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Ένωση Ξένου Τύπου καταδίκασαν έντονα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού του Τύπου και ζητώντας από τις ισραηλινές αρχές τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας για τη στάση των δυνάμεων ασφαλείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκόπησαν έναν φωτογράφο παρουσία Ισραηλινών στρατιωτών, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο, την ώρα που κάλυπτε την κλιμακούμενη βία των εποίκων κατά ελαιοπαραγωγών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Τζααφάρ Αστιγιέχ, 58χρονος έμπειρος φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑFP) στην Παλαιστίνη, δέχθηκε επίθεση από ομάδα εποίκων, οι οποίοι τον χτύπησαν με τους υποκόπανους των όπλων τους, παρόλο που έφερε διακριτικά πως είναι δημοσιογράφους.

Advertisement

Advertisement

Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια περίπου δώδεκα ενόπλων Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο Αστιγιέχ υπέστη μώλωπες στο κεφάλι και τον κορμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με μαρτυρίες, την οικογένειά του και συναδέλφους του δημοσιογράφους, όπως αναφέρει το AFP.

Η επίθεση εναντίον του σημειώθηκε εν μέσω κλιμακούμενης βίας από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Πυροβολισμοί εν ώρα συγκομιδής και επιθεση στον δημοσιογράφο

Κάθε χρόνο, έποικοι επιτίθενται σε Παλαιστίνιους αγρότες την ώρα που προσπαθούν να συγκομίσουν τις ελιές τους —μια οικονομική σανίδα σωτηρίας για την πληττόμενη παλαιστινιακή οικονομία— χωρίς να αντιμετωπίζουν ουσιαστικές νομικές συνέπειες. Η φετινή περίοδος συγκομιδής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βία, καθώς πλησιάζουν οι ισραηλινές εκλογές στα τέλη του μήνα.

Un photojournaliste de l’Agence France-Presse a été blessé mardi par des colons israéliens qui l’ont roué de coups et ont tiré des coups de feu dans sa direction alors qu’il était en reportage en Cisjordanie occupée ➡️ https://t.co/pVji1XYe7P https://t.co/Gmv6DzxcMC Advertisement October 6, 2026

Ο Αστιγιέχ και ένας ακόμη φωτογράφος του AFP, ο Τζον Γουέσελς, βρίσκονταν κοντά στο χωριό Ακράμπα, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, όταν είδαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη να κρατά έναν άνδρα, την ώρα που Παλαιστίνιοι της περιοχής μάζευαν ελιές.

Μια γουρούνα (τετράτροχη μοτοσικλέτα) κινήθηκε ξαφνικά με ταχύτητα προς τους δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονταν στην κορυφή ενός λόφου και ο άνδρας που την οδηγούσε άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα ένας Παλαιστίνιος να πέσει στο έδαφος.

Ο άνδρας, όποως αναφέρει ο Guardian, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στο πόδι, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Advertisement

Στη συνέχεια, τουλάχιστον έξι ακόμη άτομα έτρεξαν προς τους δημοσιογράφους του AFP πυροβολώντας.

Την ώρα που ο Αστιγιέχ προσπαθούσε να μπει σε ένα αυτοκίνητο που έφερε τη σαφή ένδειξη «Press» (Τύπος), δύο άνδρες του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν επανειλημμένα με τους υποκόπανους των όπλων τους. Μια ομάδα τουλάχιστον δώδεκα Ισραηλινών στρατιωτών βρισκόταν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με τον Γουέσελς.

Journalist Jaafar Shtayyeh was hospitalized today after suffering injuries in a terror attack carried out by Israeli militias in the town of Aqraba, southeast of Nablus, in the occupied West Bank. https://t.co/BUgtmLXS7t Advertisement October 6, 2026

«Μπορούσα να ακούσω τις κραυγές του», δήλωσε ο Γουέσελς, ο οποίος επίσης απειλήθηκε με όπλο.

Οι δράστες αφαίρεσαν επίσης τον φωτογραφικό εξοπλισμό του Αστιγιέχ.

Ο Αστιγιέχ ο οποίος είναι Παλαιστίνιος, είχε τις αισθήσεις του και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Ναμπλούς.

Advertisement

Υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες που δεν έδειξαν κατάγματα, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο γιος του.

Advertisement

Ο άνδρας που πυροβόλησε αρχικά φορούσε ένα μακρύ λευκό πουκάμισο, καθώς και παντελόνι παραλλαγής και αρβύλες —ενδυμασία που συνηθίζεται στους στρατιωτικούς—, σύμφωνα με τον Γουσελς.

Το AFP ζήτησε σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Ανεξέλεγκτοι οι έποικοι

Advertisement

Οι έποικοι σπάνια συλλαμβάνονται ή διώκονται ποινικά για τις επιθέσεις τους κατά Παλαιστινίων.

«Καταδικάζουμε έντονα άλλη μια σοβαρή επίθεση κατά δημοσιογράφων που προσπαθούν να καλύψουν τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη και απαιτούμε πλήρη διερεύνηση. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δημοσιογράφοι μπορούν να ξυλοκοπηθούν και να ληστευτούν από ένοπλους εποίκους μπροστά στα μάτια των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες δεν επιχείρησαν να παρέμβουν», δήλωσε ο Φιλ Τσέτγουιντ, διευθυντής ειδήσεων του AFP σε παγκόσμιο επίπεδο.

Israeli forces detained a group of Palestinians, including journalists Mohammad Abed and Mohammad Atiq, along with several Palestinian landowners, as bulldozers destroyed farmland and uprooted olive trees in the town of Anza, in the occupied West Bank. https://t.co/FNaFCVVAM2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2026

Η Ένωση Ξένου Τύπου, η οποία εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε τη «βαθιά της ανησυχία». «Οι ισραηλινές αρχές οφείλουν να διερευνήσουν γιατί οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή δεν παρενέβησαν σε αυτή την επίθεση εναντίον δημοσιογράφων που ήταν σαφώς αναγνωρίσιμοι», ανέφερε. «Αυτή η επίθεση αποτελεί κατάφωρη προσπάθεια εκφοβισμού του Τύπου και παρεμπόδισης της έγκυρης ενημέρωσης από τη Δυτική Όχθη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν την ευθύνη να παρουσιάζουν όλες τις πλευρές της ιστορίας και δεν πρόκειται να πτοηθούν από σωματικές επιθέσεις ή απειλές».

Το Ισραήλ ήταν η χώρα με τους περισσότερους θανάτους δημοσιογράφων παγκοσμίως το 2025, έχοντας σκοτώσει τουλάχιστον 225 δημοσιογράφους στον Λίβανο και τη Γάζα, σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η βία έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες στη Δυτική Όχθη, με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, κλοπές ή πράξεις βανδαλισμού από Ισραηλινούς εποίκους κατά Παλαιστινίων. Έχουν σημειωθεί επίσης επιθέσεις κατά Ισραηλινών, με έναν Παλαιστίνιο να σκοτώνει με πυροβολισμό έναν έποικο τον περασμένο μήνα. Εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι καταλαμβάνουν ελαιώνες που ανήκουν σε Παλαιστίνιους, οι οποίοι θεωρούν τα δέντρα αυτά πολιτιστικό σύμβολο.

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη –την οποία το Ισραήλ κατέλαβε το 1967– ανάμεσα σε 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Οι οικισμοί σε κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Οργανώσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί έποικοι στοχοποιούν όλο και συχνότερα δημοσιογράφους και ότι οι αρχές θέτουν αυξανόμενα εμπόδια στην κάλυψη των γεγονότων.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 19 δημοσιογράφων στη Δυτική Όχθη –μεταξύ των οποίων και ενός συνεργάτη του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP)– κατά τη διάρκεια της τριετίας που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», η οποία εδρεύει στο Παρίσι.