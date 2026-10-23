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Ένας Αυστραλός δημοσιογράφος και ενας περαστικός αψήφησαν τα ορμητικά νερά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν οδηγό από το αυτοκίνητό του, λίγο πριν βυθιστεί σε πλημμυρισμένο δρόμο κοντά στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας.

Ο δημοσιογράφος Γουίλ Μάρεϊ ήταν στη περιοχή για να καλύψει τις πλυμμήρες για λογαριασμό του ABC και περιέγραψε στο Reuters τι συνέβη την Πέμπτη στην πόλη Μόρεϊφιλντ, βόρεια του Μπρίσμπεϊν, στην πολιτεία Κουίνσλαντ, όπου οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

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Όπως λέει ενώ έκανε το ρεπορτάζ είδε ένα φορτηγάκι να επιχειρεί να διασχίσει δρόμο που είχε καλυφθεί από τα νερά. Όμως η στάθμη ήταν ήδη επικίνδυνα υψηλή και το όχημα άρχισε να βυθίζεται ενώ ο οδηγός ήταν ακόμα μέσα σε αυτό.

«Ήταν τρομακτικό! Όπως και η σκέψη να δεις κάποιον να πνίγεται…Καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι μπορεί να παγώσουν, καθώς είναι πραγματικά φρικτό να βλέπεις κάποιον σε τέτοιον κίνδυνο», είπε μιλώντας στο Reuters.

Αμέσως ο δημοσιγράφος μαζί με έναν περαστικό, τον Ντάνιελ Χέινι βούτηξαν στα νερά και κολύμπησαν μέχρι το φορτηγάκι και απεγκλώβισαν τον οδηγό λίγο πριν το όχημα χαθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τελικά και οι τρεις κατάφεραν να φτάσουν σε ένα ασφαλές σημέιο.

Ο Μάρεϊ λέει ότι δεν πρόλαβε καν να μάθει ούτε το όνομα του ανθρώπου που έσωσε αφού στην συνέχεια χωρίτηκαν.

An Australian television reporter and a bystander rescue a man from a car as it was engulfed by flood waters, footage of the incident showed https://t.co/wOUqEXMfOr https://t.co/mvMWWYK90g — Reuters (@Reuters) October 22, 2026

«Αγκαλιαστήκαμε αφότου τον βγάλαμε έξω. Και ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, οφείλω να πω…Μόνο και μόνο η ανακούφιση που ένιωσα βλέποντάς τον σώο και ασφαλή… Αυτό ήταν αρκετό για εμένα».