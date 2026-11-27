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Υπήρξε αναγνωρίσιμη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας με μακρά πορεία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθιερωμένος για την αιχμηρή γραφή και το χιούμορ του.

Η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο δημιούργησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα του χώρου, εισάγοντας ανατρεπτικές προσεγγίσεις στην παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων.

Πέρα από τη δημοσιογραφία, ο Πανούτσος ασχολήθηκε με τη μουσική, τις μοτοσικλέτες και την πυγμαχία, διατηρώντας παράλληλα έντονα ενδιαφέροντα για την επικαιρότητα.

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Η ελληνικής δημοσιογραφία θρηνεί από το πρωί της Παρασκευής (27/11) την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου. Ο γνωστός δημοσιογράφος πέθανε σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από αρκετούς μήνες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας, έχοντας διαγράψει μακρά πορεία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα, ενώ στη διάρκεια της ζωής του έμεινε στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και το τότε Δυτικό Βερολίνο.

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Μεγάλωσε στην Καλλίπολη, όπου διαμορφώθηκε και η ιδιαίτερη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος, η αγάπη του για την ομάδα ήταν σχεδόν αυτονόητη λόγω του τόπου όπου μεγάλωσε: «Στο συγκεκριμένο κομμάτι της Α’ Πειραιά δεν γινόσουν Ολυμπιακός. Γεννιόσουν».

«Το αγαπημένο μου Μουντιάλ» – Αντώνης Πανούτσος

Τα χρόνια που πέρασε στο εξωτερικό επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο σκέψης και έκφρασής του. Η ευρύτερη αντίληψη για τον κόσμο, η οξυδέρκεια και οι διαφορετικές προσλαμβάνουσες χαρακτήριζαν τόσο τα άρθρα του όσο και τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του εμφανίσεις. Ξεχωριστή θέση στην προσωπικότητά του είχε και το χιούμορ.

Εκτός από τον αθλητισμό, μία από τις μεγάλες του αγάπες ήταν η μουσική. Μάλιστα, προχώρησε στην έκδοση του ιστορικού περιοδικού «Oz», ενώ για αρκετό διάστημα εργάστηκε και ως DJ σε διάφορα καταστήματα. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ είχε αποκαλύψει ότι «σταμάτησα να παίζω σε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια γιατί δεν ήθελα πια να τσακώνομαι».

Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονταν επίσης οι μοτοσικλέτες και η πυγμαχία. Αρθρογράφησε σε πολλά έντυπα, ενώ δημιούργησε και το περιοδικό «Μοτό».

Η μοτοσικλέτα αποτελούσε για εκείνον κάτι περισσότερο από ένα μέσο μετακίνησης, καθώς τη συνέδεε με τον τρόπο που σκεφτόταν και παρατηρούσε όσα συνέβαιναν γύρω του. Χαρακτηριστικά, είχε πει σε συνέντευξή του: «Λόγω της μοτοσικλέτας, σκέφτομαι συνέχεια. Έτσι έχω μάθει. Κάνω συνεχείς και διαδοχικές σκέψεις. Δεν έχω δηλαδή εκλάμψεις τύπου “α, είδα αυτό και να πάω να το γράψω”. Μαθαίνω τι έχει η επικαιρότητα και το σχολιάζω».

Λιγότερο γνωστή ήταν η ενασχόλησή του με την πυγμαχία, καθώς είχε αποκτήσει την ιδιότητα του διαιτητή Α’ κατηγορίας. Η γνώση του αθλήματος τού επέτρεψε να συμμετάσχει και ως αφηγητής στο ντοκιμαντέρ «Boxer», μεταφέροντας στους θεατές τη δική του οπτική.

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Η ξεχωριστή γραφή του τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αιχμηρές πένες του ελληνικού Τύπου. Κείμενά του φιλοξενήθηκαν σε σημαντικές εφημερίδες και περιοδικά, όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SPORTDAY».

Η δημοσιογραφική του πορεία άρχισε το 1969 από την εφημερίδα «Τα Σημερινά». Σταδιακά απέκτησε το δικό του κοινό μέσα από τον γραπτό λόγο, ενώ η τηλεόραση τον έκανε ευρύτερα γνωστό.



Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους δημιούργησαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, συνδυάζοντας τον σχολιασμό της επικαιρότητας με το χιούμορ και τις ανατρεπτικές προσεγγίσεις.

Η συνεργασία τους απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση το 2002, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου που φιλοξενήθηκε στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Μέσα από την εκπομπή «Tora Tora Tora», οι δύο δημοσιογράφοι έφεραν στο προσκήνιο έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασης των αθλητικών γεγονότων, με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού.

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Η σχέση τους, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στην επαγγελματική συνεργασία, καθώς τους συνέδεε και στενή προσωπική φιλία. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος είχε αναφερθεί πολλές φορές στη δύναμη που έδειχνε ο φίλος του κατά τη διάρκεια της πολύμηνης περιπέτειας με την υγεία του.

Τα τελευταία χρόνια οι δυο τους βρίσκονταν στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, όπου παρουσίαζαν μαζί ραδιοφωνική εκπομπή. Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Αντώνης Καρπετόπουλος τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση:

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή….».

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Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του διαδρομής συνεργάστηκε επίσης με το MEGA, την ΕΡΤ, τον ΣΚΑΪ, τον ALPHA, τον ΑΝΤ1 και τα Novasports, ενώ μέχρι πρόσφατα συμμετείχε στην «Αθλητική Κυριακή».

Το αντίο του ΣΠΟΡ FM

«Ο bwinΣΠΟΡ FM θρηνεί την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Αντώνη μας, καλό σου ταξίδι…».

Με αυτήν την φράση, ο ΣΠΟΡ FM αποχαιρέτισε τον αγαπημένο δημοσιογράφο, που συνδέθηκε άρρηκτα με τον συγκεκριμένο σταθμό.

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Στο συγκινητικό βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media, εντοπίζονται μερικές μόνο από τις στιγμές του δημοσιογράφου στον ΣΠΟΡ FM, που θέλησε να αποχαιρετήσει τον Αντώνη Πανούτσο για την σπουδαία συνεισφορά του.

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