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Η κριτική προς το πρόσωπό του εστιάζει επίσης στο δημόσιο προφίλ που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια και στις επιλογές των κοινωνικών του συναναστροφών.

Παράλληλα, η δισκογραφική εταιρεία του καλλιτέχνη υλοποιεί στρατηγική επικοινωνίας για την προώθηση του έργου του με στόχο μια πιθανή υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy.

Ο τραγουδιστής προετοιμάζεται για τις προσεχείς εμφανίσεις του, επιδιώκοντας να επανασυνδεθεί με το εγχώριο κοινό του μέσω της επαγγελματικής του πορείας.

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Πριν από λίγες εβδομάδες ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωνε μέσα από το Instagram του ότι ετοιμάζοταν να εκπληρώσει (άλλο) ένα μεγάλο όνειρό του, να τραγουδήσει στο Παρίσι. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής και όπως φάνηκε από τις αναρτήσεις του, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Όπως και στην περίπτωση της Άννας Βίσση, που είχε περάσει πολύ δύσκολα με τον Νίκο Καρβέλα πριν από το ΟΑΚΑ, και με την οποία ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε συνεργαστεί στα 20 του χρόνια αμέσως μετά το Fame Story 3, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η «tone deaf», όπως λένε οι Αμερικάνοι φίλοι του, ανάρτησή του για το πρόμο του νέου του τραγουδιού με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Την ίδια στιγμή που το κέντρο της Πόλης φλεγόταν, και υπήρχε ένας νεκρός και πολύ τραυματίες.

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Και ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ζει το όνειρό του για μια διεθνή καριέρα -και είναι αναφαίρετο δικαίωμά του- λίγο πριν από την πρεμιέρα του στο «Κέντρο Αθηνών» με τη Ρία Ελληνίδου, οι τελευταίες μέρες ζει μια αντιδημοφιλία στην ίδια του τη χώρα, που κανονικά θα έπρεπε να χαίρεται και να εύχεται να γίνει πραγματικότητα η μεγάλη του επιθυμία.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Μία εξήγηση είναι ότι το κοινό δεν συμφωνεί με το δημόσιο προφίλ που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Ένα λαϊκό παιδί από το Ίλιον, που δούλεψε σκληρά για να αγγίξει την κορυφή- ακόμα και όταν δεν τον πίστευε σχεδόν κανείς-, ξαφνικά βρέθηκε να συναναστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με τους πιο πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους της χώρας. Προφανώς και δεν ήταν ο μόνος Έλληνας τραγουδιστής που το κάνει, απλά στην περίπτωσή του προβλήθηκε περισσότερο.

Ακόμα και ο γάμος του έφτασε να συζητιέται αρνητικά, καθώς, όπως αρκετοί είχαν προσέξει τότε, δεν κάλεσε ανθρώπους που υπήρξαν φίλοι του για χρόνια αλλά και στενούς του συνεργάτες που ήταν δίπλα του σε όλη τη διαδρομή του.

Θα βρεθεί στα Grammy ο Αργυρός;

Από τους τίτλους, «Υποψήφιος για Grammy ο Αργυρός» μέχρι την πραγματικότητα, η διαδρομή είναι μεγάλη και προφανώς πίσω της κρύβεται μια στρατηγική επικοινωνίας της δισκογραφικής του εταιρείας για το παγκόσμιο, πλέον, εκτόπισμα του Έλληνα καλλιτέχνη. Εύκολα πλέον μπορεί να αντιληφθεί κανείς, ότι οι «Καμπάνες», που ήταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού στη χώρα μας, γράφτηκαν και κυκλοφόρησαν με αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Η αλήθεια είναι πως η φράση «for your consideration» αποτελεί απλά μια καμπάνια προώθησης που διοργανώνουν δισκογραφικές εταιρείες, καλλιτέχνες και ατζέντηδες. Απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της Ακαδημίας με δικαίωμα ψήφου, υπενθυμίζοντάς τους ποια τραγούδια, άλμπουμ ή καλλιτέχνες κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά και αξίζει να εξεταστούν για υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy- αντίστοιχες εκστρατείες προώθησης γίνονται στις ΗΠΑ για όλες τις αντίστοιχες μεγάλες διοργανώσεις- Oscars, Emmy κ.α- και τα στούντιο ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για αυτόν τον σκοπό.

Οι δισκογραφικές εταιρείες, οι επίσημες εταιρείες πολυμέσων ή τα μέλη της Ακαδημίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έργα μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία (συνθέτες, παραγωγούς κλπ). Ειδικές επιτροπές της Ακαδημίας εξετάζουν τις συμμετοχές για να διαπιστώσουν αν πληρούν τα κριτήρια και τις κατατάσσουν στις σωστές κατηγορίες και είδη μουσικής.

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Αυτές τις μέρες τα εγγεγραμμένα μέλη με δικαίωμα ψήφου ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Σε αυτό το στάδιο τα μέλη επιλέγουν από τη μεγάλη λίστα των συμμετοχών εκείνες που θεωρούν ότι ξεχωρίζουν. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου συγκεντρώνονται και η Ακαδημία ανακοινώνει επίσημα τις τελικές υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία στις 12 Νοεμβρίου- από τη χώρα μας «τρέχει» και μια αντίστοιχη καμπάνια για τον τελευταίο δίσκο του Μίνωα Μάτσα.

Ναι, τα εγχώρια Μέσα αντιμετώπισαν υπερβολικά και με περίσσεια ειρωνεία την άρνησή του να μιλήσει στις κάμερες για το άδοξο τέλος της θητείας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά αυτό προφανώς και δεν θα είχε συμβεί αν από την πρώτη στιγμή το κοινό δεν είχε βρεθεί μπροστά σε μια υπερπροβολή αυτής της φιλίας- την οποία τόνισαν φυσικά και τα ίδια τα Μέσα. Εξάλλου στα -αφιλτράριστα- social media τα σχόλια των τελευταίων ημερών είναι σαφώς πιο αιχμηρά και, συχνά, άδικα για τον 40χρονο τραγουδιστή.

Ο, πάντα ευγενής, Κωνσταντίνος Αργυρός δείχνει να έχει πάντα μια αμηχανία όταν πρέπει να δώσει συνεντεύξεις, γι’ αυτό συνήθως στερούνται συναισθήματος και, ίσως, ειλικρίνειας. Το μόνο που δεν μπορεί να του αμφισβητήσει κανείς είναι ότι είναι ο πιο εργατικός και φιλόδοξος από όλους τους τραγουδιστές της κατηγορίες του.

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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα φύγει και ο Κωνταντίνος Αργυρός θα κληθεί να προβάλλει ξανά το πιο λαϊκό προφίλ του ώστε να κερδίσει ξανά το Ελληνικό κοινό που θα έρθει να τον δει στα μαγαζιά που εμφανίζεται. Θα συνεχίσει να κυκλοφορεί επιτυχίες, θα κάνει συναυλίες εκτός συνόρων και, γιατί όχι, να βρεθεί στις 7 Φεβρουαρίου στην Crypto Arena του Λος Άντζελες ως υποψήφιος στα βραβεία Grammy.