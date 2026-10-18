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Την ώρα που το Παρίσι ζούσε μία από τις πιο ταραγμένες νύχτες του, με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους, συγκρούσεις, φωτιές και εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου, η μηχανή της showbiz συνέχιζε να λειτουργεί στους δικούς της ρυθμούς. Και στο επίκεντρο αυτής της αντίθεσης βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος προωθεί τη νέα μουσική του κυκλοφορία, το «Ρεύμα», την ώρα που γύρω του εκτυλίσσονται εξελίξεις που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Το νέο τραγούδι του δημοφιλούς καλλιτέχνη κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η εξέλιξη αυτή έφερε στο προσκήνιο και την προσωπική σχέση που τους συνδέει, καθώς η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στον Αργυρό με ιδιαίτερα θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο της και άνθρωπο που είχε επηρεάσει σημαντικά τη ζωή της στην Ελλάδα.

Κι ενώ η υπόθεση της Γκίλφοϊλ προκαλούσε συζητήσεις, ο Αργυρός βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις δημοσιογράφων για την αποχώρησή της. Η απάντησή του ήταν αποστασιοποιημένη: δήλωσε ότι δεν είχε παρακολουθήσει ιδιαίτερα τις εξελίξεις και πως δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι θα προτιμούσε να μιλήσει για τη μουσική του.

Μια απάντηση που, αναμενόμενα, τροφοδότησε σχόλια.