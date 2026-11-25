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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία όπου συναρμολογεί μια παιδική βέσπα για τον γιο του, Βασίλη.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει μια οικογενειακή στιγμή στο σπίτι του τραγουδιστή με την Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο καλλιτέχνης και η σύντροφός του γιόρτασαν πρόσφατα τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους με ένα θεματικό πάρτι.

Σε δηλώσεις του, ο τραγουδιστής χαρακτήρισε την πατρότητα ως το ομορφότερο συναίσθημα και αναφέρθηκε στις προσπάθειές του να εξισορροπήσει την καριέρα με την οικογενειακή ζωή.

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Μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά του με τον γιο του, Βασίλη, μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λίγες ημέρες μετά τα δεύτερα γενέθλια του μικρού, ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το σπίτι όπου ζει με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους.

Στο στιγμιότυπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει αναλάβει να συναρμολογήσει μια παιδική βέσπα, ενώ ο μικρός Βασίλης κάθεται πάνω στο παιχνίδι και παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις του πατέρα του. Ο τραγουδιστής φαίνεται συγκεντρωμένος στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση, προκειμένου ο γιος του να μπορέσει να απολαύσει το καινούργιο του παιχνίδι.

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Η φωτογραφία ενδέχεται να τραβήχτηκε από την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία απαθανάτισε την όμορφη οικογενειακή στιγμή.

Το πάρτι για τα δεύτερα γενέθλια του Βασίλη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, διοργανώνοντας ένα θεματικό πάρτι με πρωταγωνιστές τα Minions στον κήπο του σπιτιού τους.

Η διακόσμηση, τα γλυκά και η εντυπωσιακή τούρτα με τη φιγούρα ενός Minion ακολούθησαν το ίδιο χρωματικό θέμα, με κυρίαρχες αποχρώσεις το κίτρινο, το γαλάζιο και το πράσινο. Ο μικρός Βασίλης παρέλαβε, φυσικά, και τα δώρα του, με την παιδική βέσπα που εμφανίζεται στη νέα φωτογραφία να είναι πιθανότατα ένα από αυτά.

Ο γιος του τραγουδιστή και της Αλεξάνδρας Νίκα γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2024 και πήρε το όνομα Βασίλης.

Όσα έχει πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την πατρότητα

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μιλήσει για την εμπειρία της πατρότητας και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να συνδυάζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του με τον χρόνο που περνά με την οικογένειά του.

«Η πατρότητα είναι το πιο όμορφο συναίσθημα στον κόσμο, νιώθεις πολύ τυχερός. Δεν τα καταφέρνω πάντα όμως όπως θα ήθελα, η Αλεξάνδρα κρατάει πολλά όσο λείπω. Όποτε είμαι στην Αθήνα, προσπαθώ να περνάω χρόνο μαζί τους. Είμαστε μια οικογένεια που αγαπιόμαστε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

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