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Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρυφερές στιγμές με τον γιο της, με αφορμή τη συμπλήρωση των δύο χρόνων από τη γέννησή του.

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της συζύγου του έγινε δύο ετών και η μητέρα του θέλησε να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα με μια ανάρτηση στα social media.

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Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει μαζί με το παιδί της μέσα σε μια μεγάλη λευκή φουσκωτή πισίνα γεμάτη πολύχρωμες μπάλες. Στα στιγμιότυπα, η Αλεξάνδρα Νίκα το έχει στην αγκαλιά της και το κοιτάζει χαμογελώντας, ενώ εκείνο γυρίζει προς το μέρος της.

«Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε δύο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.