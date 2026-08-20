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Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη λάμψη διοργάνωσε η σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη στην Ίο, με παρουσία αγαπημένων προσώπων. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθηκαν στο τραπέζι ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Γιώργος Ντάβλας με την οικογένειά του.

Πάρτι στην Ίο με επώνυμους καλεσμένους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εντυπωσίασε όταν πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ένα πειραιώτικο τραγούδι, με τη Σίλια Κριθαριώτη να σηκώνεται και να χορεύει υπό τους ήχους του.

Μεταξύ άλλων στην Ίο βρέθηκαν ο Τζον Καγιούλης και η Μαρίνα Βερνίκου που πόζαραν στον φακό μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη. Μάλιστα το στιγμιότυπο δημοσίευσε ο Τζον Καγιούλης γράφοντας: «Η Σίλια βάζει πάντα καρδιά, πάθος και αγάπη σε ό,τι κι αν κάνει και γι’αυτό το αποτέλεσμα είναι πάντα μαγικό. Σ’ευχαριστούμε γι’αυτό το αξέχαστο βράδυ όπως αυτά που μόνο εσύ ξέρεις να οργανώνεις».

Επίσης έδωσαν το παρών γνωστά μοντέλα που συνεργάζονται με τη σχεδιάστρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και η Ζεϊνέπ Ακντογκάν, από την τουρκική Vogue.

Η Σίλια Κριθαριώτη και ο Νίκος Τσάκος παράθεσαν ένα prive dinner πάρτι, με καλό φαγητό, μουσική και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που έμεινε αξέχαστο στους παρευρισκόμενους.