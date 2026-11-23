Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρία Ελληνίδου ξεσήκωσαν το κοινό στην πρεμιέρα τους στο Κέντρο Αθηνών

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Με μια λαμπερή πρεμιέρα επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη νυχτερινή Αθήνα, το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Αθηνών, έχοντας μαζί του στη σκηνή τη Ρία Ελληνίδου και τον Ηλία Μπόγδανο.

Κωνσταντίνος Αργυρός

Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του για να τον στηρίξει στο νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό, στράπλες και εφαρμοστό φόρεμα, με ιδιαίτερο κόψιμο στο ντεκολτέ.

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Αλεξάνδρα Νίκα

Η Αλεξάνδρα Νίκα, ωστόσο, δεν έφτασε μόνη της στο νυχτερινό κέντρο, καθώς τη συνόδευε ο αδελφός της, Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα.

Ο Παναγιώτης Νίκας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ενέργειας και της ανάπτυξης (energy & development), κατέχοντας υψηλόβαθμη θέση σε πολυεθνική εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ ζει και η αδελφή του, Νταίζη.

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