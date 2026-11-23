Με μια λαμπερή πρεμιέρα επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη νυχτερινή Αθήνα, το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Αθηνών, έχοντας μαζί του στη σκηνή τη Ρία Ελληνίδου και τον Ηλία Μπόγδανο.
Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του για να τον στηρίξει στο νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό, στράπλες και εφαρμοστό φόρεμα, με ιδιαίτερο κόψιμο στο ντεκολτέ.
Η Αλεξάνδρα Νίκα, ωστόσο, δεν έφτασε μόνη της στο νυχτερινό κέντρο, καθώς τη συνόδευε ο αδελφός της, Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα.
Ο Παναγιώτης Νίκας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ενέργειας και της ανάπτυξης (energy & development), κατέχοντας υψηλόβαθμη θέση σε πολυεθνική εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ ζει και η αδελφή του, Νταίζη.