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Η ίδια μίλησε με θερμά λόγια για τον χαρακτήρα και την ευγένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού, τονίζοντας πως προτεραιότητα είναι η ευτυχία του ζευγαριού.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η κυρία Πατέρα διευκρίνισε πως δεν υπήρξε καμία επίσημη απόφαση για το ενδεχόμενο να γίνει εκείνη κουμπάρα στη βάφτιση.

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Δηλώσεις για την οικογένειά της, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε η Μιράντα Πατέρα, μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα, σε κοσμική εκδήλωση γνωστού brand καλλυντικών το βράδυ της Τρίτης.

Αρχικά, η ίδια μίλησε για τον ρόλο της ως γιαγιάς, περιγράφοντας τη στενή σχέση που έχει με τα εγγόνια της.

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«Είμαι χαζογιαγιά. Έχω τα εγγόνια μου σαν παιδιά μου, τους λατρεύω, τους βλέπω καθημερινά» παραδέχτηκε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κόρη της και στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τα παιδιά της, σημειώνοντας ότι οι δυο τους έχουν διαφορετική προσέγγιση στη μητρότητα.

«Είναι μια πολύ γλυκιά μαμά αλλά νομίζω πού πιο δυναμική από μένα. Γιατί εγώ ήμουν πολύ μαμά – μαμά που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά. Η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα, είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτήν».

Τι είπε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Μιράντα Πατέρα μίλησε με θερμά λόγια για τον γαμπρό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του είναι στοιχεία που την έχουν κερδίσει.

«Ήτανε καταπληκτικό παιδί. Με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και με τον χαρακτήρα του κι εύχομαι να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Πραγματικά η εμφάνισή του και η ευγένειά του είναι κάτι που σε κερδίζει» είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι ο τραγουδιστής ήταν ο ιδανικός γαμπρός για την κόρη της, απάντησε:

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«Δεν θα τον διάλεγα εγώ. Ό,τι θέλουν τα παιδιά μου. Να ‘ναι καλά και να ‘ναι ευτυχισμένοι».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τα σενάρια για την κουμπαριά

Η Μιράντα Πατέρα ρωτήθηκε και για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν αναπτύξει φιλική σχέση.

Το ενδεχόμενο να αναλάβει η τέως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα τη βάφτιση της κόρης του ζευγαριού είχε απασχολήσει τα δημοσιεύματα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάποια σχετική συμφωνία.

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«Στενοχωρήθηκα, την είχα γνωρίσει, είναι πολύ συμπαθητική. Από κει και πέρα δεν ήξερα για κάποια κουμπαριά. Δεν είχαν αποφασίσει κάτι τέτοιο τα παιδιά» δήλωσε η Μιράντα Πατέρα

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