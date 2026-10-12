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Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, η διαμάχη των δύο πλευρών αφορά κυρίως προσωπικές επιλογές της τραγουδίστριας και όχι οικονομικά ζητήματα.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Παρίσι μαζί με τη Δήμητρα Κούστα με αφορμή τη συναυλία της Celine Dion.

Η είδηση για το ταξίδι της τραγουδίστριας στη γαλλική πρωτεύουσα επιβεβαιώθηκε από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day.

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Στη συνεχιζόμενη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», μεταφέροντας πληροφορίες για μια προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών με πρωτοβουλία του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.

Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, ο Γιάννης Κούστας έχει αναλάβει άτυπα να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον μουσικοσυνθέτη, επιδιώκοντας να ξεκινήσει ένας διάλογος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτιμά ότι η συνέχιση της αντιπαράθεσης δεν εξυπηρετεί καμία από τις δύο πλευρές.

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«Άρα η εντολή που έχει δοθεί από τον Γιάννη Κούστα είναι να υπάρξει ένας συμβιβασμός, να υπάρξει ένας πρώτος διάλογος, διότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Αναφερόμενος στην προσωπική σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, ο παρουσιαστής εξέφρασε την εκτίμηση ότι πίσω από τη διαμάχη υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν προσωπικές επιλογές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να επεκταθεί σε ιδιωτικές λεπτομέρειες. «Όμως ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν εκατομμύρια, έχουν ψυχές», ανέφερε, τονίζοντας ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποια πρόσωπα θέλει να έχει στη ζωή του.

Ο Γιώργος Λιάγκας εκτίμησε, μάλιστα, ότι η επιθυμία της Άννας Βίσση να προχωρήσει σε διαφορετικές επιλογές στην προσωπική της ζωή βρίσκεται στον πυρήνα της έντασης και όχι τα οικονομικά ζητήματα.

«Αυτό νομίζω εγώ, λίγα που έχω καταλάβει, ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα και όχι τα λεφτά. Στο προσωπικό όμως δεν μπορεί να υποδεικνύει ένας άνθρωπος ότι επειδή σου έκανε και σου έγραψε τις επιτυχίες, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να τον βγάλεις από τη ζωή σου», σημείωσε.

Στο Παρίσι η Άννα Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα

Την ίδια ώρα, στο Παρίσι βρίσκεται η Άννα Βίσση μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη σφοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα, η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με την κουμπάρα και συνεργάτιδά της στην εταιρεία παραγωγής, με αφορμή τη συναυλία της Σελίν Ντιόν.

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε ότι έχει διασταυρώσει την πληροφορία για το ταξίδι των δύο γυναικών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει με βεβαιότητα αν αναχώρησαν από την περασμένη εβδομάδα, όταν έγινε γνωστή η διαμάχη, ή αν έφυγαν αργότερα.

«Η πληροφορία λοιπόν που ξέρω εγώ και έχω διασταυρώσει είναι ότι αυτή τη στιγμή η Άννα Βίσση μαζί με την κουμπάρα της και συνεργάτιδά της στην εταιρεία παραγωγής, την κυρία Δήμητρα Κούστα, βρίσκονται στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Παρίσι», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Είναι εκεί από το Σαββατοκύριακο αν όχι από την Παρασκευή», πρόσθεσε. Όπως μετέφερε η ίδια, αφορμή για την απόδραση των δύο γυναικών αποτέλεσε η επιστροφή της Σελίν Ντιόν στις συναυλίες, καθώς η Άννα Βίσση ανυπομονεί να την απολαύσει ξανά ζωντανά.

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«Η σπουδαία ερμηνεύτρια Σελίν Ντιόν που φέτος δίνει μια σειρά από συναυλίες μετά από χρόνια απουσίας από τη σκηνή, είναι αυτή που αποτέλεσε την αφορμή για αυτή την ωραία εξόρμηση. Η Άννα Βίσση λατρεύει τη Σελίν Ντιόν», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.