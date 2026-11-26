Νίκος Καρβέλας: Η αλήθεια για το νέο του τραγούδι- είχε γραφτεί τελικά για την Άννα Βίσση;

Άννα Βίσση: Η κοινή φωτογραφία από βραδινή έξοδο με τη Δήμητρα Κούστα και τη Σοφία Καρβέλα στη Νέα Υόρκη

Αννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Οι σχεδόν ταυτόχρονες ανακοινώσεις που άναψαν φωτιές – Τα νέα μουσικά τους σχέδια

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«Μες στην καρδιά μου σε έμπασα, σου ‘δωσα αντικλείδι, που να ‘ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής, στον κόρφο μου ένα φίδι», τραγουδά με νόημα ο Νίκος Καρβέλας στο ολοκαίνουργιο κομμάτι του. Με τίτλο «Φίδι» και έντονες ρεμπέτικες πινελιές, το τραγούδι μοιάζει να «φωτογραφίζει» ξεκάθαρα την Άννα Βίσση, θυμίζοντας σε πολλούς το κλίμα των πρόσφατων ανακοινώσεών του μετά την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους.

Μέσα από στίχους όπως «Ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα…» και «Τώρα στα πούπουλα θα ζεις έτσι όπως σου αρέσει, μα να το ξέρεις μάτια μου, στα μάτια μου για πάντα έχεις ξεπέσει», ο συνθέτης εκφράζει τα συναισθήματά του με τον δικό του, αυθεντικό τρόπο. Στο ρεφρέν μάλιστα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους θα ήθελαν να τον δουν να αποσύρεται: «Για πες μου άλλο τι θα ‘θελες για σένανε να κάνω, θες να εξαφανιστώ από τη Γη, όμως αυτή τη χάρη δεν στην κάνω».

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Ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει δισκογραφικά με τον νέο του δίσκο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ιδιαίτερα προσωπικός για τον ίδιο μιας και τα Ταμπούρια Πειραιά είναι ο τόπος καταγωγής του δημιουργού, έχοντας γεννηθεί εκεί το 1951, επομένως αυτή η αναφορά παραπέμπει στις ρίζες και στο παρελθόν του.

Η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη: Γιορτές και νέες ηχογραφήσεις

Σαν από παιχνίδι της μοίρας, το άλλοτε αχώριστο καλλιτεχνικό δίδυμο βρίσκεται ταυτόχρονα στο στούντιο, αλλά σε διαφορετικές πλευρές του Ατλαντικού: ο Νίκος Καρβέλας στην Αθήνα και η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ταξίδεψε στην αμερικανική μητρόπολη μαζί με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα, με αφορμή τη λαμπερή βραδιά για τα 20 χρόνια της Danaos Corporation στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που γιορτάστηκε με ένα ξεχωριστό δείπνο στο The Frick Collection.

Πέρα όμως από τις κοινωνικές υποχρεώσεις, το ταξίδι αυτό έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και καλλιτεχνική αξία για την ίδια. Στις αρχές της εβδομάδας, γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της, Σοφίας, σε ένα γνωστό steak house της πόλης, ενώ αμέσως μετά μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα πρώτα τραγούδια της νέας, «μετά-Καρβέλα» εποχής. Αν και τα ονόματα των νέων της συνεργατών κρατούνται ακόμη ως επτασφράγιστο μυστικό, όλα δείχνουν πως ετοιμάζει έναν πλούσιο, πολυσυλλεκτικό δίσκο.

Από το ιστορικό στούντιο της Madonna στην ανανεωμένη «Arena»

Για τις ηχογραφήσεις της, η Άννα Βίσση επέλεξε το εμβληματικό Bentley House Studios στο Χάρλεμ — τον ίδιο χώρο όπου η Madonna δημιούργησε το «I Feel So Free» για το νέο της άλμπουμ, «Confessions II».

Πριν όμως απολαύσουμε το νέο της άλμπουμ το ερχόμενο φθινόπωρο —λίγο πριν την πρεμιέρα της στην πλήρως ανακαινισμένη «Arena»—, οι θαυμαστές της θα έχουν μια πρώτη γεύση στις 30 Νοεμβρίου. Τότε θα κυκλοφορήσει από την Vision Music η ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού «Κόντρα» από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο, τη βραδιά που αποτέλεσε την αφετηρία για όλες τις μετέπειτα εξελίξεις.

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