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Τη νομική οδό αποφάσισε να ακολουθήσει ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ανδρέας Τετέι, απαντώντας δυναμικά στους δημόσιους ισχυρισμούς που διατύπωσε δημόσια σε βάρος του ο δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, αθλητικογράφος και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Κωστής Ραπτόπουλος.

Θεωρώντας ότι οι αναφορές του τελευταίου προσβάλλουν την προσωπικότητα και την υπόληψή του, ο επιθετικός του «Τριφυλλιού» κινείται δικαστικά για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, έχοντας μάλιστα την αμέριστη στήριξη της πράσινης ΠΑΕ.

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Στον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζουν το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα, ξεκαθαρίζοντας πως αβάσιμες δημόσιες τοποθετήσεις εναντίον αθλητών της ομάδας δεν πρόκειται να μένουν αναπάντητες.

Ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός έκανε ορισμένες ιδιαίτερα προσβλητικές αναφορές για τον Ανδρέα Τετέι, σχετικά με τον λόγο που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, στο τελευταίο παιχνίδι της στο Nations League.

Πλέον, η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον Ανδρέα Τετέι να επιδιώκει τη νομική προστασία των δικαιωμάτων του.