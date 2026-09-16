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Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Κηφισιάς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για δύο ποδοσφαιριστές των «πρασίνων», οι οποίοι τέθηκαν αντιμέτωποι με την πρώην ομάδα τους.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, η Κηφισιά τίμησε τον Ανδρέα Τετέι και τον Παύλο Παντελίδη για την προσφορά τους στον σύλλογο. Οι δύο παίκτες παρέλαβαν αναμνηστικές φανέλες από τους ανθρώπους της ομάδας των γηπεδούχων.

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Ο Παντελίδης βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει το βραβείο του, έχοντας μαζί του πατερίτσα. Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει την αποκατάστασή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της επιστροφής του.

Η Κηφισιά δεν παρέλειψε να βραβεύσει και τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας είχε προηγουμένως εργαστεί στην αθηναϊκή ομάδα, πριν μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό, όπου ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ.