Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναδιπλούμενος σουγιάς, θήκη όπλου και ασύρματος βρέθηκαν στην κατοχή ενός 20χρονου που παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ΗΣΑΠ και συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (14/9) από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ στην περιοχή της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο νεαρός εντοπίστηκε στον σταθμό Η.Σ.Α.Π. της Κηφισιάς, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών.

Advertisement

Advertisement

Οι αστυνομικοί, αφού τον έθεσαν υπό διακριτική επιτήρηση, προχώρησαν στην ακινητοποίησή του, καθώς διαπιστώθηκε ότι προσποιούνταν τον αστυνομικό, έχοντας φορέσει αστυνομική περιβολή και φέροντας σχετικό εξοπλισμό.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του αναδιπλούμενο σουγιά, θήκη όπλου, θήκη γεμιστήρα και ασύρματο.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση Αρχής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς.