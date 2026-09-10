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Ο Κάνγκουα άνοιξε το σκορ στο 53ο λεπτό, ενώ η Κηφισιά συνέχισε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ζολιμπουά στο 63ο λεπτό.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Κηφισιά ισοφάρισε προσωρινά με τον Θεοδωρίδη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ταμπόρδα έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 81ο λεπτό.

Ο Ραστόντερ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τον Παναθηναϊκό.

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Η Κηφισιά των 10 παικτών άγχωσε τον Παναθηναϊκό, ισοφάρισε με τον Θεοδωρίδη στο 74′, ωστόσο ο Ταμπόρδα «λύτρωσε» τους πράσινους με πέναλτι στο 81′ για να έρθει ο Ραστόντερ στις καθυστερήσεις και να κάνει το τελικό 3-1 στην εξ’ αναβολής 1η αγωνιστική της Super League.

Το παιχνίδι:

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Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε λίγα λεπτά για να βρει τα πατήματά του, ήταν όμως η ομάδα που δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης. Μάλιστα, στο 8ο λεπτό έφτασε τρεις φορές κοντά στο γκολ στην ίδια φάση.

Ο Τεττέη συνδυάστηκε με τον Αντίνο, ο Αργεντινός μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε να νικήσει τον Ραμίρεζ με το αριστερό. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς απέκρουσε, ο Λιβάι πήρε το ριμπάουντ και σούταρε άμεσα, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία και κατέληξε ξανά στον Αντίνο. Ο τελευταίος εκτέλεσε εκ νέου, αλλά ο Ραμίρεζ είπε και πάλι «όχι».

Η Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει στο 12′, όταν έφυγε στην αντεπίθεση και ο Σαγκάλ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, στέλνοντας όμως την μπάλα εκτός εστίας. Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά, με τον Κάνγκουα να προχωρά με την μπάλα και να επιχειρεί σουτ από μακριά, το οποίο πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να βρίσκουν χώρους και λίγο αργότερα έφτασαν κοντά σε ακόμη μία καλή στιγμή. Λιβάι και Τεττέη βγήκαν στην αντεπίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως ο Ούγκο Σόουζα παρενέβη σωτήρια, κόβοντας με τάκλιν το γύρισμα του ποδοσφαιριστή από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Με την πάροδο του χρόνου ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να μετατρέψει την υπεροχή του και την πίεσή του σε καθαρές ευκαιρίες. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο 45+3′, ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία του ευκαιρία πριν από την ανάπαυλα. Ο Αντίνο πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και έβγαλε την μπάλα για τον Ταμπόρδα, η κεφαλιά του οποίου κόντραρε στον Ζολιμπουά και κατέληξε κόρνερ.

Άνοιξε τον λογαριασμό ο Κάνγουα

Η Κηφισιά μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47′ είχε την πρώτη καλή στιγμή. Ο Πόμπο έκανε το σουτ από το εσωτερικό της περιοχής, όμως ο Πένια βρέθηκε στη σωστή θέση και απομάκρυνε.

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Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ήταν εκείνος που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 53′ ο Αντίνο πέρασε εντυπωσιακά με ποδιά τον Ούγκο Σόουζα και στη συνέχεια έδωσε στον Κάνγκουα. Ο τελευταίος εκτέλεσε με πλασέ μέσα από την περιοχή και άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Αντίνο πρωταγωνίστησε ξανά. Συνεργάστηκε με τον Ταμπόρδα, πήρε μέτρα με την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ του κατέληξε στα χέρια του Ραμίρεζ.

Ισοφάρισε με 10 η Κηφισιά

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στο 63′, όταν η Κηφισιά έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Ζολιμπουά αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμά του στον Ουναΐ και αποβλήθηκε, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τόσο αριθμητικό πλεονέκτημα όσο και ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία.

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Στο 67′ χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Ο Καμαρά έκλεψε ψηλά, ο Ταμπόρδα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο πρώτος βγήκε απέναντι από τον Ραμίρεζ. Αντί να εκτελέσει, προτίμησε να τροφοδοτήσει τον Ουναΐ που ακολουθούσε, όμως η πάσα του ανακόπηκε.

Ο Ταμπόρδα συνέχισε να απειλεί. Στο 71′ εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής μετά από συνεργασία των «πράσινων», με την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα σημειώθηκε η πιο πολυσυζητημένη φάση του αγώνα. Ο Καλάμπρια συνεργάστηκε με τον Ουναΐ και έβγαλε χαμηλή σέντρα, με τον Ταμπόρδα να σουτάρει στην κίνηση. Η μπάλα βρήκε πρώτα το οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια έσκασε στο έδαφος. Ο διαιτητής Ματσούκας και το VAR εξέτασαν τη φάση και έκριναν πως δεν είχε περάσει τη γραμμή.

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Η φάση συνεχίστηκε, με τον Ταμπόρδα να γίνεται ξανά αποδέκτης της μπάλας μετά από προσπάθεια του Ουναΐ, αλλά το νέο σουτ του Αργεντινού σταμάτησε και πάλι στο ίδιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το αν η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή στην πρώτη προσπάθεια.

Και ενώ ο Παναθηναϊκός πίεζε για το δεύτερο γκολ, η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει στο 74′. Μετά από βαθιά μπαλιά προς τον Θεοδωρίδη, ο Φαν Ντρόνγκελεν προσπάθησε να απομακρύνει, όμως η μπάλα κόντραρε πάνω του και στρώθηκε στον Έλληνα επιθετικό. Ο Θεοδωρίδης βρέθηκε απέναντι από τον Πένια και δεν αστόχησε, κάνοντας το 1-1.

«Λύτρωση» με Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός δεν πτοήθηκε και στο 81′ κέρδισε πέναλτι. Η φάση ξεκίνησε από σουτ του Ταμπόρδα, το οποίο απέκρουσε ο Ραμίρεζ και στη συνέχεια έστειλε στο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα βρήκε στο χέρι του Αντονίσε, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

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Ο Ταμπόρδα πήρε πάνω του την εκτέλεση και αυτή τη φορά ήταν εύστοχος, δίνοντας ξανά προβάδισμα στους «πράσινους» με 2-1.

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Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναθηναϊκός έβαλε οριστικά τέλος στην αγωνία. Ο Ραστόντερ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, αξιοποίησε το γύρισμα του Καλάμπρια και με πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ μετά την ισοφάριση της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός πήρε τελικά τους τρεις βαθμούς και επέστρεψε στην κορυφή, κάνοντας το απόλυτο στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις του.

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (90+2′ Μπινιάρης), Καμαρά (90+2′ Κάτρης), Κάνγκουα (59′ Λουζά), Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι (85′ Ραστόντερ), Τεττέη (60′ Ουναΐ)

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Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Μανσό, Ζολιμπουά, Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος (58′ Γιαγκνέ), Ρουκουνάκης (85′ Χριστόπουλος), Ζέρσον (58′ Μπένι), Πόμπο (67′ Ντε Λουίς), Αντόνισε, Σαγκάλ (67′ Θεοδωρίδης)