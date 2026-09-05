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Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ στο ενδέκατο λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Μαρίν και ο Κοϊτά σημείωσαν τα επόμενα δύο γκολ της Ένωσης, ενώ ο Ζίνι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 90ο λεπτό.

Η γηπεδούχος ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι θετικό.

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Η ΑΕΚ ισοπέδωσε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν του έδωσε καμία ελπίδα και τον φιλοδώρησε με πέντε τέρματα για την 3η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι που η «Ένωση» ήταν ανώτερη από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Οι παίκτες του Νίκολιτς προηγήθηκαν από νωρίς με τον Βάργκα στο 11′, ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 62′. Στην συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο Μαρίν και ο Κοϊτά στο 75′, ενώ το θριαμβευτικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ζίνι στο φινάλε.

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Το παιχνίδι:

Η ΑΕΚ μπήκε από το ξεκίνημα με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και μόλις στο 2ο λεπτό δημιούργησε την πρώτη της καλή στιγμή. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από τη δεξιά πλευρά, σημάδεψε τον Γιόβιτς στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του Σέρβου βρήκε σε αντίπαλο και κατέληξε κόρνερ.

Η πίεση των «κιτρινόμαυρων» συνεχίστηκε και στο 8′ ήρθε νέα ευκαιρία. Ο Μάγερ εκτέλεσε με το αριστερό, ακολούθησαν διαδοχικές κεφαλιές μέσα στην περιοχή του Άρη και ο Βάργκα προσπάθησε να βάλει την προβολή από κοντά. Ο Βέλιο αντέδρασε σωστά και απέκρουσε, ενώ αμέσως μετά η φάση σταμάτησε για οφσάιντ.

Άνοιξε το σκορ με Βάργκα

Η ΑΕΚ τελικά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 11′. Οι παίκτες της Ένωσης κέρδισαν την κατοχή στη μεσαία γραμμή και ξεδιπλώθηκαν γρήγορα στην επίθεση. Ο Γκατσίνοβιτς τροφοδότησε κάθετα τον Μάγερ, ο οποίος αντί να τελειώσει ο ίδιος τη φάση προτίμησε να πασάρει παράλληλα στον Βάργκα. Ο τελευταίος δεν είχε δύσκολη δουλειά και σε κενή εστία διαμόρφωσε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι παρέμειναν στην επίθεση και στο 17′ έφτασαν ξανά κοντά στο δεύτερο γκολ. Μετά από κόρνερ και κακή απομάκρυνση της άμυνας του Άρη, ο Μάγερ πήρε την μπάλα από τα αριστερά και έβγαλε παράλληλη μπαλιά προς την περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς κινήθηκε στην πορεία της, αλλά δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα ώστε να την κατευθύνει προς την εστία.

Ένα λεπτό αργότερα ο Μάγερ δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη κατάσταση, αυτή τη φορά για τον Πήλιο. Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ κινήθηκε μέσα στην περιοχή και επιχείρησε το τελείωμα, χωρίς όμως να βρει στόχο.

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Στο 26′ ο Ρότα δοκίμασε την τύχη του από απόσταση με το αριστερό. Ο Βέλιο δεν κατάφερε να συγκρατήσει σταθερά την μπάλα και ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να επωφεληθεί από το ριμπάουντ. Ωστόσο, η πίεση του Φαντιγκά δεν του επέτρεψε να κάνει την επαφή που θα ήθελε.

Μετά τη συγκεκριμένη φάση ο ρυθμός έπεσε αισθητά και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν σημειώθηκε κάποια άλλη αξιοσημείωτη ευκαιρία. Η ΑΕΚ κράτησε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το προβάδισμά της και πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0 του Βάργκα.

Τρία γκολ μέσα σε λίγα λεπτά

Το δεύτερο μέρος δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό ρυθμό, καθώς οι συνεχείς διακοπές και τα πολλά φάουλ έκοψαν τον αγωνιστικό βηματισμό. Ο Άρης κατάφερε να κρατήσει περισσότερο την μπάλα σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο, χωρίς όμως να γίνει πραγματικά απειλητικός για την εστία του Στρακόσα.

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Η ΑΕΚ, αντίθετα, ήταν εκείνη που αξιοποίησε την ευκαιρία της και στο 62′ διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Γκατσίνοβιτς δημιούργησε τις προϋποθέσεις με εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Βάργκα, με δυνατή κεφαλιά από το ύψος της καρδιάς της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, σημειώνοντας παράλληλα το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Η Ένωση ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της στο 67′. Ο Μάγερ έκλεψε την μπάλα στο κέντρο και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Μαρίν. Ο τελευταίος βγήκε τετ-α-τετ με τον Βέλιο και με ψύχραιμο πλασέ δεν αστόχησε, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0.

Ο Άρης απάντησε σχεδόν αμέσως, χάνοντας στο 73′ την καλύτερη ευκαιρία του. Ο Μαρίν έκανε λάθος πάσα προς τα πίσω, ο Κουαμέ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και βρέθηκε σε θέση για σουτ, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο και πέρασε πάνω από την εστία του Στρακόσα.

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Η ΑΕΚ, πάντως, δεν σταμάτησε να επιτίθεται και στο 75′ έφτασε και σε τέταρτο γκολ. Βιτάλις και Μάγερ συνεργάστηκαν γρήγορα στη μεσαία γραμμή, με τον δεύτερο να βρίσκει τον Κοϊτά στα αριστερά. Ο τελευταίος συνέκλινε προς τον άξονα και εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και άλλαξε πορεία, καταλήγοντας στα δίχτυα του Άρη για το 4-0.

Τρία λεπτά αργότερα οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν και σε πέμπτο τέρμα. Ο Ρότα βρέθηκε απέναντι από τον Βέλιο, όμως ο τερματοφύλακας του Άρη απέκρουσε και κράτησε το σκορ στα επίπεδα του 4-0, πριν οι φιλοξενούμενοι απομακρύνουν τον κίνδυνο.

Το τελικό χτύπημα ήρθε στο 90′, με τον Ζίνι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα και την ΑΕΚ να ολοκληρώνει με εμφατικό τρόπο την αναμέτρηση. Πλέον, η Ένωση στρέφει το βλέμμα της στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League την Τρίτη απέναντι στην Λασκ.

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ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (69′ Κοϊτά), Βάργκα, Γιόβιτς (69′ Ζίνι)

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Άρης: Βέλιο, Φαντίγκα, Γένσεν, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράσιτς, Μπασίρου (64΄ Χόνγκλα), Γιαννιώτας (46′ Παλάσιος), Γκαρέ, Μάνου Γκαρθία (46′ Κουαμέ), Καντεβέρε (64′ Μιρ)