Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ατρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1, κατακτώντας έτσι τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Super League.

Ο ΟΦΗ επικράτησε της Κηφισιάς με 2-0 στο Παγκρήτιο, επιστρέφοντας με επιτυχία στις νίκες μετά την ήττα από τον Άρη.

Ο Παναιτωλικός πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του επικρατώντας εκτός έδρας του Λεβαδειακού με 2-0, χάρη σε δύο τέρματα του Οπόκου.

Η ομάδα του Αγρινίου παραμένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας κάνει το απόλυτο στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ατρόμητος και Καλαμάτα έμειναν στο 1-1 στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Super League, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Κηφισιά, ενώ ο Παναιτωλικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

Ο Ατρόμητος χρειάστηκε μόλις 50 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ψηλά, η Καλαμάτα δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά και η μπάλα στρώθηκε στον Μουτουσαμί. Ο διεθνής Κονγκολέζος μέσος, περίπου δύο με τρία μέτρα έξω από την περιοχή, εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκέλιου για το 1-0.

Advertisement

Advertisement

Η ομάδα της Μεσσηνίας προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν μπόρεσε να μετατρέψει την υπεροχή της σε γκολ. Στο 3ο λεπτό ο Μορέιρα βρέθηκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, όμως η πίεση που δέχθηκε δεν του επέτρεψε να τελειώσει τη φάση. Στην εξέλιξή της γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, αυτή πέρασε παράλληλα από την εστία, αλλά κανείς συμπαίκτης του δεν βρέθηκε στην κατάλληλη θέση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλαμάτα πίεσε για την ισοφάριση και αυτή η πίεση απέφερε καρπούς στο 52′, όταν ήρθε το τελικό 1-1. Ο Αλόνσο έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Καλουτσικίδης επιχείρησε δυνατό σουτ με το δεξί και στην προσπάθειά του να παρέμβει ο Σταυρόπουλος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Αυτός ήταν και ο πρώτος βαθμός για τις δύο ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα.

Επέστρεψε στις νίκες ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Super League, αφήνοντας πίσω του την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 2-0 της Κηφισιάς στο Παγκρήτιο, σε ένα παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν αρκετές καλές στιγμές, αλλά δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν.

Με το τρίποντο αυτό ο ΟΦΗ έφτασε τους έξι βαθμούς, ενώ η Κηφισιά παρέμεινε στον έναν, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς η αναμέτρησή της με τον Παναθηναϊκό είχε αναβληθεί. Αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα των βορείων προαστίων στάθηκε ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος είχε δύο προσπάθειες που κατέληξαν στο δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο επιθετικά στο ματς και απείλησαν από νωρίς. Στο 5ο λεπτό ο Αντόνισε έκανε το γύρισμα, ο Σαγκάλ απέφυγε τον αντίπαλό του και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στον Ντίκμαν και τον διαιτητή να καταλογίζει άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Πόμπο συνεργάστηκε με τον Ζέρσον Σόουζα και στη συνέχεια πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο τους Ανδρούτσο και Πούγγουρα, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό και κατέληξε άουτ

Advertisement

Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 24ο λεπτό ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά, ο Ρουκουνάκης δεν μπόρεσε να ανακόψει την πορεία της και ο Ανδρούτσος από κοντά με προβολή έκανε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 32′. Ο Μπουχαλάκης ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ και με απευθείας προσπάθεια έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ραμίρεζ και στη συνέχεια στα δίχτυα για το 2-0. Οι παίκτες της Κηφισιάς διαμαρτυρήθηκαν για τη φάση που είχε προηγηθεί, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε παράβαση του τερματοφύλακά τους πάνω στον Νους.

Το 3×3 ο Παναιτωλικός με διπλό στην Λιβαδειά

Ονειρικό είναι το ξεκίνημα για τον Παναιτωλικό στη φετινή Super League. Τα «καναρίνια» πέρασαν και από τη Λιβαδειά, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδειακού και πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, παραμένοντας πλέον μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Advertisement

Το πρόσωπο της βραδιάς δεν ήταν άλλο από τον Μαχαλά Οπόκου. Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 61ο λεπτό και μέσα σε περίπου μισή ώρα κατάφερε να βρει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, χαρίζοντας στους Αγρινιώτες ένα σπουδαίο διπλό.

Στο 77′, ο Οπόκου υποδέχθηκε την μπάλα, την έφερε μπροστά του και με εξαιρετικό αριστερό πλασέ νίκησε τον Άνακερ, γράφοντας το 0-1. Ο Παναιτωλικός είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς στο 83′. Ο Άλεξιτς δοκίμασε το πόδι του από καλή θέση, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι του Άνακερ.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε στα τελευταία λεπτά να βρει το γκολ της ισοφάρισης και πίεσε για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι Αγρινιώτες, όμως, όχι μόνο άντεξαν, αλλά βρήκαν και δεύτερο γκολ.

Advertisement

Στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ο Οπόκου έφυγε στην αντεπίθεση, απέφυγε τους αντιπάλους του με διαδοχικές προσποιήσεις και αφού βρέθηκε απέναντι σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το τελικό 0-2.