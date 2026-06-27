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Στη σύλληψη ενός οδηγού, ηλικίας 21 ετών, προχώρησαν τα στελέχη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων το βράδυ της Παρασκευής, καθώς είχε αναπτύξει με το αυτοκίνητό του τη διπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη.

Οι αστυνομικοί τον «χτύπησαν» με το ραντάρ στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς, όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 100 χλμ την ώρα, να κινείται με 210 χιλιόμετρα.

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Σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και το πρωί του Σαββάτου τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα.