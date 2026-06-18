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Μια 78χρονη γυναίκα στην Κηφισιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, όταν άγνωστοι που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 100.000 ευρώ και πολύτιμα κοσμήματα.

Το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 20:15 στην οδό Παστέρ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι εργάζονται στον ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα μέσα σε μια σακούλα.

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Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 78χρονη άφησε τη σακούλα σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού της, όπου οι επιτήδειοι την παρέλαβαν, αφαιρώντας μετρητά ύψους περίπου 100.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.