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Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται αύριο, Σάββατο, στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

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Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Γιάννης Παρασύρης, δήλωσε (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία.

«Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του», ανέφερε ο δικηγόρος.

Η υπόθεση διερευνάται από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία εξετάζει τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση και επεκτάθηκε στο νότιο τμήμα του νομού Ρέθυμνου.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.