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Πάνω από 1.600.000 ευρώ υπολογίζουν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων τη λεία κυκλώματος απατεώνων, τα μέλη του οποίου είχαν στήσει ένα «τηλεφωνικό κέντρο» στο Ζεφύρι και από εκεί καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες, ισχυρίζονταν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερναν να αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της οργάνωσης, αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος, τους καλούσαν τηλεφωνικά και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση μετρητών και τιμαλφών ή τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή εκτός της κατοικίας τους, την ώρα που συνεργοί τους πήγαιναν στα σπίτια των θυμάτων και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με την δικαιολογία της καταμέτρησης και της εκτίμησής τους.

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Η εγκληματική οργάνωση προκειμένου να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της προέβαινε σε σύντομα χρονικά διαστήματα σε αλλαγή εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου», καθώς και στη συνεχή αλλαγή των επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών.

Επιπρόσθετα, στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας και εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης ώστε να αποτρέπουν και να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι αποτελείτο αποκλειστικά από άτομα της φυλής ΡΟΜΑ, ενώ τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη είναι αδέλφια μεταξύ τους.

Οι «τηλεφωνητές», είχαν επιφορτιστεί με τη συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών, την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους με την προαναφερόμενη μεθοδολογία. Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης καθώς χωρίς τις ενέργειες των μελών του τηλεφωνικού κέντρου, η οργάνωση δεν θα είχε υπόσταση.

Τα διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης επόπτευαν τους «τηλεφωνητές» και παράλληλα συντόνιζαν την επιχειρησιακή δράση της εγκληματικής οργάνωσης.